Carmen Russo/ E’ caos per il cibo: “Ho visto un biglietto di Soleil nel frigo…”

Carmen Russo punto di riferimento nella Casa del GF Vip

Carmen Russo è un importante punto di riferimento all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: oltre a dispensare sempre ottimi consigli, la ballerina e soubrette riesce a mettere sempre pace dove sorge qualche lite. Infatti, Carmen è spesso salvata dai suoi compagni di viaggio e dichiarata immune alle nomination proprio per via del suo atteggiamento pacifico ed equilibrato che permette di poter vivere in maniera più serena alcune dinamiche interne al reality.

A Carmen è spesso affidato il compito di preparare delle coreografie per i suoi compagni ed inquilini, mostrando una grande professionalità e passione artistica. Se in un primo momento, quando ha saputo che il Grande Fratello Vip continuerà fino a marzo, ha vacillato in quanto sente la mancanza del marito Enzo Paolo Turchi e della figlia Maria, il suo essere un punto di riferimento per gli altri ha sciolto ogni dubbio. A confermare la sua scelta, anche le parole del marito che l’ha spronata a proseguire nella sua avventura. Una cosa che ha suscitato l’ilarità della Casa del Grande Fratello Vip è la confessione che ha fatto Carmen Russo alle sue amiche, riguardo il suo passato: la donna ha rivelato di aver falsificato i suoi documenti per partecipare al concorso di bellezza Miss Italia da giovane, dal momento che aveva solo 14 anni e altrimenti non avrebbe potuto prendere parte.

Le lamentele sul consumo del cibo

Carmen Russo nel corso della sua esperienza al GF Vip, ha legato con quasi tutti i suoi inquilini ma in modo particolare con le Vippone della sua età (o quasi). Da Katia Ricciarelli a Manila Nazzaro, sono loro le donne con cui si trova meglio e con le quali condivide punti di vista e lamentele, come l’ultima avanzata dall’ex Miss Italia che si è accorta di come nella notte alcuni concorrenti abbiano fatto razzia nella dispensa: “Hanno finito tutto senza lasciare niente a noi che dormivamo”. Anche Carmen ha assistito alla conversazione.

Gli spuntini notturni non sembrano piacere molto a Carmen ed ai suoi inquilini. Manila ha svelato come i concorrenti abbiano fatto fuori “15 litri di latte e 10 di vegetale”. Carmen Russo è rimasta senza parole prima di svelare: “Ho visto un biglietto nel cassetto del frigo di Soleil, cosa c’è scritto?”. Manila sembra esserne a conoscenza svelando che l’amica, non avendo trovato altro cibo avrebbe deciso di nascondere determinate cose. La stessa Vippona ha confermato come anche lei e Carmen si sono ritrovate a dover nascondere le uova per poter preparare qualcosa.



