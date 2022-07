Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi/ “Totti e Ilary? Potrebbero tornare insieme perché…”

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi commentano la fine del matrimonio tra Totti e Ilary

La coppia formata da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo è intervenuta oggi nell’ambito del talk andato in onda su Rai1 nel corso della puntata di Estate in Diretta e dedicato alla fine della relazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, dopo 17 anni di matrimonio. Carmen ed Enzo, nel mondo dello spettacolo rappresentano la coppia che vive insieme da molti anni, ma qual è il segreto del loro amore? “Rimaniamo sempre insieme perchè non abbiamo motivo di rompere il rapporto ma ritengo che se ci fosse un motivo importante e grave che può mettere a rischio un matrimonio e l’armonia familiare a volte può essere anche peggio. Bisogna capire le persone come sono perchè i figli devono vivere una serenità”, ha commentato Carmen Russo.

A detta della ballerina però, non significa che se i genitori non vanno più d’accordo devono continuare a stare insieme per i figli ma, “possono anche fare una vita separata”. “Ma lo sai che secondo me tra un paio di mesi loro ritornano insieme perchè erano una bella coppia!”, ha commentato Enzo Paolo Turchi riferendosi a Totti e Ilary. E ad essere d’accordo è anche la moglie Carmen.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: perdonerebbero un tradimento?

Parlando ancora della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, Carmen Russo è intervenuta commentando ancora a Estate in Diretta: “Un amore di 17-18 anni si confronta con delle eventuali storie perdono. Rivalutiamo il rapporto. Un amore dura!”. Inoltre, in merito ad un possibile tradimento, incalzata dal padrone di casa se potrebbero mai perdonarlo, la coppia ha replicato: “Io penso che un tradimento non si possa perdonare”. A dirlo per primo è stato Enzo Paolo Turchi. “Se io tradisco Carmen e lei mi perdona è una condanna a vita, ne sono sicurissimo”, ha aggiunto, e la moglie sembra essere del tutto d’accordo.

“Uno perde il 50% quando si sposa ma se sei intelligente guadagni il 50% dell’altro”, ha proseguito Enzo Paolo Turchi, “E’ chiaro che arrivano i figli c’è un cambiamento. Occorre stare con i piedi per terra e se ci sono dei problemi capire perchè ci sono”. La coppia ha ammesso di litigare spesso ma in poco tempo si fa pace.











