Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, scetticismo sulla coppia: è vera crisi?

Negli ultimi giorni si è spesso parlato della presunta crisi in corso tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, alimentata ancor più dalle dichiarazioni del coreografo al Grande Fratello 2024. Nella puntata del reality di lunedì sera, infatti, il concorrente ha ricevuto la visita a sorpresa della moglie che l’ha rincuorato, dopo giorni complicati, e l’ha invitato a proseguire il suo percorso e a non abbandonare il gioco. Le parole di Turchi hanno però fatto scattare un campanello d’allarme, sottolineando di aver vissuto un periodo di crisi con lei e spiazzando il pubblico.

Enzo Paolo Turchi, crollo al Grande Fratello 2024: la reazione di Carmen Russo/ L'addio al reality vicino

Della vicenda se n’è parlato eccome, ma non tutti sono convinti della veridicità di questa presunta crisi coniugale tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi raccontata in diretta televisiva. Nella puntata di Pomeriggio 5 di ieri, martedì 8 ottobre 2024, Myrta Merlino ha voluto affrontare la questione con le sue opinioniste in studio, una delle quali, Caterina Collovati, ha espresso dubbi sulla genuinità di quanto accaduto nella Casa.

Carmen Russo si è rifatta le labbra?/ Enzo Paolo Turchi nota il cambiamento, lei replica al Grande Fratello

Caterina Collovati sgancia la bomba: “Non credo alla genuinità di questo siparietto“

“Io non credo affatto alla genuinità di questo siparietto – spiega Caterina Collovati parlando dell’incontro tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi – Loro sono veramente uniti, li ho sempre visti felici. Per me non è vero: questa è una scena da Grande Fratello. C’è un fatto però: lui tutte le volte che va in un reality vuole uscire, sta male, è stanco“. Anche Rosanna Cancellieri ha qualche dubbio: “Quanto di sincero accade in un reality è sempre un po’ un mistero, un mistero glorioso della fede televisiva. Ma forse Enzo Paolo è davvero una persona molto sensibile che, ad un certo punto, ha dei punti di rottura e di crisi. Poi arriva Carmen e lo calma”.

Enzo Paolo Turchi 'costretto' a restare al GF da Carmen Russo/ Gelo in diretta: "Lei entra e io esco", ma…

Chi invece crede nella coppia è Stefania Orlando, che sottolinea: “Credo nella genuinità della coppia, lui che ha seri problemi di mancanza della famiglia, perché è legatissimo sia alla moglie che alla figlia, e lei che lo riporta sempre sui binari. Lui ne ha bisogno, perché c’è sempre stato questo doppio ruolo di Carmen, che fa sia la moglie sia il marito, e lui è molto più fragile rispetto a lei”.