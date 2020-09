Carmen Russo è Sabrina Salerno/ Ballerà sulle note di Boys boys (Tale e Quale Show)

Carmen Russo è Sabrina Salerno nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020 in onda venerdì 25 settembre 2020 su Raiuno. Tutto pronto per la seconda puntata del varietà campione di ascolti condotto da Carlo Conti che, giunto alla decima edizione, continua a divertire ed intrattenere il pubblico. La conferma arriva dagli ottimi ascolti del debutto, ma anche dalla scelta del cast che quest’anno seppur ridotto a soli dieci concorrenti vanta su nomi altisonanti dello spettacolo italiano. Tra questi c’è anche quello di Carmen Russo, showgirl e ballerina conosciuta anche per la sua passione per i reality show. La moglie di Enzo Paolo Turchi, infatti, durante la sua carriera ha partecipato sia a L’Isola dei Famosi che al Grande Fratello Vip, anche questa volta la sua presenza nel varietà le permette di mostrare il suo innato talento da showgirl. Dopo la performance di Stefania Rotolo, questa settimana la Russo è chiamata al confronto con un’altra sex symbol. Si tratta di Sabrina Salerno, icona degli anni ’80, che recentemente abbiamo rivisto sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2020. Quasi sicuramente la vulcanica Carmen porterà sul palco di Tale e Quale Show il brano “Boys Boys Boys” del 1987 con cui Sabrina Salerno ha conquistato la vetta delle classifiche mondiali.

Carmen Russo imita Stefania Rotolo, ma scoppia la polemica

Nella prima puntata di Tale e Quale Show 2020, Carmen Russo si è confrontato con l’imitazione di Stefania Rotolo portando sul palcoscenico il brano “Cocktail d’amore”. La performance canora ha convinto la giuria, a cominciare da Loretta Goggi che ha colto l’occasione per ricordare proprio Stefania Rotolo. Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello hanno però sottolineato come il fisico prorompente di Carmen sia lontano anni luce da quello minuto di Stefania, ma la performance nonostante questa discrepanza fisica è stata ugualmente apprezzata dai giurati con la Goggi che ha ricordato la bravura di Carmen nel ballo. La Russo con la sua imitazione di Stefania Rotolo ha conquistato 23 classificandosi però al penultimo posto della classifica finale. La performance di Carmen Russo non ha convinto la figlia di Stefania Rotolo che sui social ha scritto: “Carmen Russo ti voglio bene, ma ti prego non farlo più”. Non solo, tantissimi fan della Rotolo hanno commentato a sostegno della figlia della ballerina bambina, icona degli anni ’70 precisando “tua mamma è inimitabile” e “perdonali Jasmine”.

Ecco il video di Carmen Russo nei panni di Stefania Rotolo in “Cocktail d’amore”





