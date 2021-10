Carmen Russo eliminata dal GF VIP?/ Lite con Katia Ricciarelli, volano insulti e accuse: oggi resa dei conti

Lite Carmen Russo e Katia Ricciarelli getta nel caos la Casa del Grande Fratello Vip

La temperatura sale al Grande Fratello Vip 2021 dopo la lite tra Carmen Russo e la regina dei palchi d’opera italiani, la soprano Katia Ricciarelli. Signori e signore che seguite le vicende della casa più spiata d’Italia, preparate allora gli idranti perché già piccoli incendi divampano tra i pezzi da novanta del programma. In particolare un focolaio che promette fiamme altissime, è quello scoppiato tra le due concorrenti. Ci vorrebbe il buon Gianfranco d’Angelo che la Katia la imitava così bene, con la sua perfidia e la sua predisposizione allo scontro, sta di fatto che, durante l’ultima puntata, parlando di nomination la Ricciarelli ha attaccato la ballerina dicendole che è falsa e solamente una stratega, un velo di ipocrisia che che la Russo ritiene di non avere.

Ma cerchiamo di capire meglio questa situazione ingarbugliata, avviluppata per rimanere nell’opera lirica citando la Cenerentola di Rossini. Katia Ricciarelli pensava che, durante un colloquio con altri membri della casa di Carmen Russo mentre giocavano a biliardo, la coinquilina stesse parlando male di lei alle spalle cercando di indirizzare le nomination e rivolgerle proprio contro di lei. Ma Carmen si è difesa dicendo che tutto ciò non è assolutamente vero.

Tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli volano accuse…

Carmen Russo ipocrita e doppio-giochista? Queste le accuse pesanti che sono volate e che hanno portato allo scontro verbale. D’altra parte, una stratega si sta rivelando Katia Ricciarelli, che ha già nominato tutte le donne e ora se la prende anche con la ballerina. Da ipocrita a stron*a, il passo è stato breve e l’epiteto bruttissimo è stato rivolto dalla soprano alla Russo quando la bionda ballerina le ha controbattuto che se anche dovesse uscire dalla casa per lei non è un problema, perché lei nella vita reale ha un amore grande, quindi famiglia, attività, interessi, amici.

L’ardimentosa soprano a quel punto ha visto il drappo rosso del matador davanti e ha caricato come un toro iberico, affibbiandole appunto quel termine perché ha posto il dito nella piaga per ferirla, cioè puntando sul fatto che effettivamente Katia Ricciarelli, al di fuori della casa, non ha una famiglia che l’attende, figli, anche la carriera è in una fase di stallo, una situazione che ha ferito a sangue la Ricciarelli. Il pompiere di turno è stata Jo Squillo che ha riavvicinato le donne, portando Carmen Russo a chiedere scusa alla Ricciarelli. La ballerina ha ammesso di avere esagerato e al momento i toni sono smorzati, ma le braci sono davvero spente sotto le ceneri delle due donne?



