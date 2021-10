LITE CARMEN RUSSO KATIA RICCIARELLI GF VIP 2021/ “Fuori di testa per quelle parole…”

Dallo scontro al confronto Katia Ricciarelli e Carmen Russo al Grande Fratello Vip 2021. «È arrivata dopo minuti di tensione e toni alti, comunque sono rimasta ferita anche io», ha spiegato la ballerina in riferimento alla frase che ha ferito la cantante, quella cioè in cui ha rimarcato che lei ha una famiglia. «Le parole ipocrita e pettegola mi hanno mandata fuori di testa», ha spiegato Carmen Russo. Un’idea se l’è fatta anche Soleil Sorge: «Katia è la prima a dire le cose in faccia, lì si sono fatti ragionamenti onesti con toni sbagliati. Qui poi si tende sempre ad essere buonisti e a ritrarsi sulle cose che si dicono».

Carmen Russo ha spiegato che lo scontro non è stato affatto premeditato e non è neppure frutto di strategie. A difenderla Adriana Volpe, che ha contestualizzato la frase, spiegando che Katia Ricciarelli le aveva detto: «Ho vissuto senza di tu, tu senza di me, quindi possiamo fare la stessa cosa in casa». (agg. di Silvana Palazzo)

La lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo si è davvero placata o al Grande Fratello Vip 2021 saranno ancora scintille? Se lo chiede anche Alfonso Signorini, che nella puntata di oggi è pronto ad approfondire la questione, anche perché sono volati insulti choc tra la cantante e la ballerina. «A me è dispiaciuto tantissimo quello che è accaduto. Vorrei proprio voltare pagina, anche se ci sono state parole pesanti da entrambe», ha detto Carmen Russo avvicinandosi alla coinquilina. «Ti chiedo scusa, io ho sempre avuto rispetto. Per te come donna, sia nella vita privata, sia nell’artistica. Tu saresti stata l’ultima con la quale avrei voluto scambiare queste parole», ha poi aggiunto.

Katia Ricciarelli dal canto ha spiegato di essersi arrabbiata per quel discorso sul biliardo: «Io non accetto alla mia età di sentirmi dire che se perdo al biliardo, che neanche ho mai preso in mano una stecca, mi arrabbio ‘perché non vuole perdere’. Allora io lì sono scattata, perché non è stata quella la motivazione». Questo è, dunque, il punto di partenza del loro scontro, che però ha avuto momenti di tensione molto alti a causa di alcuni insulti.

Katia Ricciarelli ha dato a Carmen Russo della «pettegola» e «ipocrita» perché la ballerina aveva negato di essersi accordata con Jo Squillo sulle nomination da fare al Grande Fratello Vip 2021. «Sono cose simpatiche, non le dico per cattiveria», ha spiegato Katia Ricciarelli. Invece Carmen Russo ha ribadito che si aspettava un atteggiamento più elegante, visto che le ha dato della «stron*a». Ma c’è un motivo se Katia è arrivata ad usare quella parola: «Siccome quella te l’ho detta e ti chiedo scusa. Ma ho ricevuto altre dichiarazioni».

Il riferimento è alla frecciata della ballerina, che aveva dichiarato di non essere preoccupata per una eventuale eliminazione dal Grande Fratello Vip 2021 perché ha una famiglia che l’aspetta fuori, insinuando che così non sarebbe per Katia Ricciarelli. «Se ho detto qualcosa chiederò scusa pubblicamente, cerchiamo però di non offendere la nostra intelligenza», ha poi concluso. Ma stasera è previsto il faccia a faccia definitivo nella Casa: lo ha annunciato proprio Alfonso Signorini.



