Carmen Russo incidente hot al Grande Fratello Vip/ Resta in reggiseno davanti a tutti

Carmen Russo è stata protagonista di un piccolo incidente hot. Lo scorso lunedì, al termine della puntata del Grande Fratello Vip la concorrente ha scelto di rilassarsi assieme agli altri concorrenti bevendo un buon bicchiere di vino. Carmen si stava rilassando in compagnia di Soleil Sorge mentre facevano il resoconto dei fatti accaduti durante la diretta.

Carmen Russo/ Pace fatta con Katia Ricciarelli o tregua apparente? (GF VIP)

Mentre beveva però, Carmen si è ritrovata svestita da un momento all’altro. I bottoni della sua camicetta hanno deciso di aprirsi lasciando la ballerina in reggiseno. Dopo l’accaduto Carmen Russo si è subito ricoperta e ha chiesto scusa agli altri compagni che però sembra non abbiano fatto caso all’episodio accaduto alla loro compagna.

LITE CARMEN RUSSO KATIA RICCIARELLI GF VIP 2021/ "Fuori di testa per quelle parole…"

La camicetta esplosa di Carmen Russo

Carmen Russo dopo essersi resa conto dell’esplosione della sua camicetta si è coperta in un tempo record mostrando il suo seno per il minor tempo possibile, anche se questo incidente non è sfuggito alle telecamere del Grande Fratello Vip e agli occhi di tutti i telespettatori che anno subito condiviso sui social le loro reazioni ironiche, alcuni hanno fatto notare come giustamente dopo aver bevuto anche quella parte del corpo viene idratata e quindi diventa più grande.

Se Carmen può stare tranquilla sui suoi coinquilini perché nessuno si è accorto dell’incidente fuori non è così: altri telespettatori, sul web hanno scherzato sul contenuto di quel bicchiere in grado di strappare la camicia della donna, alcuni hanno paragonato Carmen Russo a Hulk perché il suo abito si è strappato esattamente come quello del forzuto supereroe verde.

Carmen Russo eliminata dal GF VIP?/ Lite con Katia Ricciarelli, volano insulti e accuse: oggi resa dei conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA