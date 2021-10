Carmen Russo/ Pace fatta con Katia Ricciarelli o tregua apparente? (GF VIP)

Carmen Russo è una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2021, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La showgirl è al televoto con Ainette Stephens e Soleil Sorge e rischia di uscire dalla casa di Cinecittà anche se durante la diretta del lunedì sera nessuno dei nominati sarà eliminato dal gioco. Come ogni lunedì, infatti, il concorrente più votato, ossia quello salvato dal pubblico da casa, potrà decidere il futuro degli altri due concorrenti. Chissà che Carmen non possa convincere i telespettatori vincendo così il televoto e decidendo sul futuro all’interno della casa delle due coinquiline. Una cosa è certa: la Russo è finita al centro dell’attenzione mediatica dopo un accesissimo confronto con Katia Ricciarelli.

LITE CARMEN RUSSO KATIA RICCIARELLI GF VIP 2021/ "Fuori di testa per quelle parole…"

Il motivo? Le nomination. Alcune puntate fa durante il momento delle nomination alla soprana non è andata già la nomination della Russo e le due hanno cominciato a litigare in diretta tv. La Ricciarelli ha detto alla ballerina e showgirl della ipocrita e pettegola con la showgirl che ha replicato dicendole: “io ho una vita fuori, ho una famiglia”.

Carmen Russo eliminata dal GF VIP?/ Lite con Katia Ricciarelli, volano insulti e accuse: oggi resa dei conti

Carmen Russo e la lite con Katia Ricciarelli: tregua apparente?

Mai risposta meno azzeccata da parte di Carmen Russo che è stata apostrofata come ‘stron*a’ da parte della Ricciarelli. La ballerina si è però difesa chiedendo scusa alla Ricciarelli: “a me è dispiaciuto tantissimo quello che è successo ieri sera. Vorrei davvero voltare pagina. Sono state delle parole pesanti da entrambi i lati. Io però ti chiedo scusa”. Tra le due anche Alfonso Signorini ha cercato di portare pace durante la diretta del venerdì, ma la Ricciarelli è ferma sulla sua posizione: “non è vero che non perdono, ho già perdonato ma sono assolutamente convinta di avere ragione. Quella sua frase sulla famiglia mi ha fatto molto male ma chiedo scusa perché ho esagerato nella mia enfasi”.

Maria, Enzo Paolo Turchi: figlia, marito Carmen Russo/ "Genitori nonni", polemica e..

La showgirl e ballerina si è scusata ancora una volta in diretta: “assolutamente non era mia intenzione fare un riferimento a lei, ma alla mia vita. Lei ha detto tu sei stata bene senza di me e io senza di te, ma giuro che parlavo della mia vita” – precisando – “ho sempre avuto di lei una grande stima non mi aspettavo che arrivassero degli insulti come ipocrita e pettegola”. Nonostante il chiarimento tra le due non è ancora tornato il sereno, anzi tutti sono convinti che si tratti solo di una tregua apparente!



