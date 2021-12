Carmen Russo lascerà il GF Vip prima di Natale?/ Intanto “promuove” Sophie e Gianmaria “Bacio pazzesco”

Carmen Russo lascerà il GF Vip prima di Natale?

Carmen Russo nei giorni scorsi ha messo in allarme i suoi sostenitori, difatti la ballerina è preoccupata delle difficoltà che suo marito Enzo Paolo Turchi stia incontrando per gestire le giornate di Maria. Sono trascorsi tre mesi e per la showgirl è giunto il momento di uscire dalla Casa per stare insieme alla sua famiglia e trascorrere le festività natalizie con i suoi cari. Il marito intervenuto a “Casa Chi”, ha detto che la moglie gli manca molto, ma non deve preoccuparsi perché Maria è in buone mani, passate le difficoltà iniziali, adesso è un bravo “mammo” e riesce a prendersi cura della figlia nonostante se ne sia occupato sempre la moglie.

In puntata non è stata approfondita la richiesta di Carmen, ma quest’anno i Vip trascorreranno il Natale dentro la Casa. La ballerina già sta pensando di uscire dal gioco, oramai non è in grado di creare dinamiche, quello che doveva mostrare lo ha fatto, i contenuti si sono esauriti. Non la pensa allo stesso modo Enzo Paolo che invece crede nelle potenzialità della moglie e già la vede salire sul podio della vittoria. Quando è finita al televoto è riuscita sempre a vincere, il pubblico è dalla sua parte e i follower riservano per lei solo parole di encomio. Probabilmente la ballerina è stanca e la mancanza della figlia si sta facendo sentire, ha bisogno di ricongiungersi con la sua famiglia, le manca il loro affetto e pensare di trascorrere il Natale lontano dal marito e dalla figlia la rattrista molto.

I consigli a Lulù Selassié

Carmen Russo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha sempre buone parole per tutti. Dopo la nomination a Lulù ha voluto spiegare alla principessa perché ha fatto il suo nome. La ballerina ha precisato che con il suo voto non ha voluto fare un torto a Lucrezia Selassié, ma le ha concesso un avvertimento: la ragazza a suo dire deve imparare ad ascoltare le persone più grandi di lei, perché hanno più esperienza di vita e possono aiutarla a non commettere gli errori. Lulù per ringraziarla delle parole l’ha abbracciata affettuosamente.

Nella prossima puntata potremo vedere di nuovo Enzo Paolo all’interno della Casa per convincere la moglie a restare ancora in gioco e rassicurarla di come si sta prendendo cura di Maria. Pare che la richiesta di incontrare la ballerina sia voluta dal coreografo, la moglie ha bisogno di essere rassicurata e l’unico in grado di farle cambiare idea è solo il marito.

La ballerina contenta per Sophie e Gianmaria

In questo momento Carmen Russo è felice anche per Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. In Zona Beauty, la soubrette ha confidato a Miriana Trevisan che il bacio che c’è stato tra Gianmaria e Sophie potrebbe essere di buon auspicio per un loro ravvicinamento: “Lo sai che c’è stato un bacio pazzesco alla consolle! Dico, finalmente!”. La ballerina pensa che Sophie questa volta sia più convinta dei sentimenti nei riguardi dell’imprenditore napoletano: ci sono dei buoni presupposti. Il pensiero della ballerina potrebbe essere approfondito con la presenza dei diretti interessati?

Secondo Carmen, infatti, Sophie avrebbe cambiato idea: “Si cambia, è normale… Poi viene fuori la persona, lo conosci in maniera diversa, quindi secondo me ci sono dei buoni presupposti”, ha commentato con l’amica. “La partenza è l’attrazione fisica ma non è detto: a volte ti parte anche per qualche cosa altro”, ha aggiunto, dicendosi comunque molto fiduciosa su cosa potrebbe nascere tra i due giovani.



