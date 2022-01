Carmen Russo/ Scontro con Nathaly Caldonazzo per Enzo Paolo Turchi?

Carmen Russo ha chiesto al Grande Fratello Vip di poter incontrare Enzo Paolo Turchi per capire la verità sull’invito al matrimonio che Nathaly Caldonazzo ha confessato di aver ricevuto direttamente da Enzo Paolo. Un invito di cui la Russo non era a conoscenza come ha raccontato la showgirl alle altre concorrenti, in particolare, a Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Nella casa, tra Carmen e Nathaly non c’è alcun tipo di rapporto. La Caldonazzo, a sua volta, spera nell’arrivo di Enzo Paolo per difendere la propria verità. “Non sono una bugiarda”, ha detto Nathaly.

Entrambe le concorrenti saranno accontentate da Alfonso Signorini. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera, Enzo Paolo piomberà sulla casa di Cinecittà: a chi darà ragione il coreografo? Enzo Paolo svelerà nuovi retroscena sul matrimonio? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.

Carmen Russo si schiera con i concorrenti adulti del Grande Fratello Vip

Tra i veterani dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip c’è sicuramente da menzionare Carmen Russo, nonostante nelle ultime puntate abbia avuto una decisa discesa dal punto di vista dello spirito partecipativo. Nonostante questa tendenza, nella trentaduesima puntata andata in onda venerdì 7 gennaio è finalmente tornata a farsi largo nel corso della diretta riconquistando la visibilità perduta. Nello specifico, la donna ha provato a dire la sua nel merito della forte discussione quasi generazionale avvenuta negli ultimi giorni all’interno della casa.

Vista la divisione in fazioni separare e le dure parole di Alfonso Signorini al riguardo, si è sentita in dovere di rispettare l’ammonimento e di condividere la negatività degli ultimi eventi vissuti all’interno della casa. Dopo questo momento importante di confronto generale, la ballerina professionista ha avuto un particolare battibecco con una delle ultime entrate, Nathaly Caldonazzo.

Carmen Russo, scontro con Nathaly Caldonazzo

Dopo alcune domande poste dal presentatore, si è infatti aperto l’argomento di una presunta amicizia tra le due donne. Carmen ha voluto smentire nuovamente il racconto della Caldonazzo, affermando di conoscerla probabilmente in maniera sommaria ma di non aver mai avuto alcun rapporto più intimo con la donna. Nathaly dal canto suo ha riposto con particolari molto precisi, affermando di essere stata addirittura invitata al matrimonio direttamente dal marito della danzatrice. Inoltre, nel corso della serata ha aggiunto di essere stata telefonata anche prima di entrare all’interno della casa del Grande Fratello.

Dopo le dichiarazioni Carmen Russo si è dimostrata particolarmente infastidita, ritenendo palesemente finte le affermazioni e non nascondendo lo scetticismo in riferimento alle presunte indiscrezioni. Nel momento della nomination per l’immunità da conferire per il lunedì successivo la donna ha scelto di fare il nome della coppia Valeria Marini-Giacomo Urtis. Nelle ore successive alla diretta la donna non ha avuto momenti di grande importanza, limitandosi alla sua solita routine quotidiana accompagnata da alcuni commenti riguardanti quanto detto nella serata precedente. Nella prossima puntata molti si aspettano novità in riferimento alle piccole indiscrezioni lanciate da Nathaly Caldonazzo sul marito della Russo.

