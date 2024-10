Carmen Russo è tornata al Grande Fratello per fare un’altra sorpresa a Enzo Paolo Turchi durante la settima puntata andata in onda ieri sera, lunedì 7 ottobre, su Canale 5. Questa volta però non hanno solo avuto la possibilità di chiacchierare per qualche minuto, la nota ballerina dopo aver rassicurato il marito in merito ai sentimenti che prova nei suoi confronti è rimasta nella casa più spiata d’Italia. Il motivo? Resterà per qualche giorno come ospite. Come sempre lei è apparsa in splendida forma e molti telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare un piccolo cambiamento sul viso, dettaglio che non è passato inosservato nemmeno al marito.

A bassa voce, credendo forse di non essere sentito, il gieffino ha chiesto alla moglie se si fosse rifatta le labbra. Lei ridendo ha così risposto: “No, solite cosine.” Lo scambio di battute tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo ha divertito non poco i loro fan e i telespettatori e sono in molti a sperare che i due possano lasciarsi alle spalle i momenti di crisi del loro rapporto. E’ stato lui stesso a confessare di aver avuto dei dubbi sul suo matrimonio, ha paura che la ballerina non sia più così convinta di restare al suo fianco.

Enzo Paolo Turchi parla della crisi con Carmen Russo, voleva abbandonare il Grande Fratello

Nel corso della settimana puntata Enzo Paolo Turchi ha avuto un momento di sconforto e ha comunicato la sua decisione di abbandonare il reality, soprattutto perché sente il bisogno di stare vicino alla figlia. Poco dopo la moglie è approdata nella casa per cercare di rassicurarlo e convincerlo a non ritirarsi, il loro confronto però non è stato molto sereno.

Lui nel confessionale ha ammesso di averla accolta con freddezza perché prima di partire ha avuto la sensazione che Carmen si sia un po’ stufata di come lui agisce. Ha poi spiegato: “Subentrano tante cose diverse, sono cresciuto, non ballo più, insegno solamente. L’ho vista fredda e distaccata da me. La mia paura è che a lei non stia bene un uomo come me. Se è così io me ne vado da casa perché non mi sento più accettato. Io ce la faccio benissimo a tenere i suoi ritmi, è che forse dopo troppo tempo insieme, è un mio sentore.”

Il gieffino ha anche detto che capirà a casa se la moglie era sincera durante il loro confronto al Grande Fratello perché essendo una del mondo dello spettacolo non è facile capirla. Dopo aver riflettuto Enzo Paolo Turchi ha deciso di continuare il suo percorso al Grande Fratello. Al conduttore ha però ammesso che teme di non farcela ed è per questo che ha precisato che lascerà la casa se si renderà conto di non poter più restare lì.