Carmen Russo, sorpresa al marito Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello 2024 ma qualcosa non va

È un incontro strano quello che va in scena in diretta al Grande Fratello 2024 tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, La ballerina, arrivata in Casa per una sorpresa al marito in crisi, gli dichiara pubblicamente tutto il suo amore: “Io sono qui per dirti che ti amo, ma ti amo alla follia, ti ho sempre amato, ti amo e ti amerò e te lo volevo dire, perché sei un uomo speciale. Io sono emozionatissima, ma perché tu sei davvero unico e io ho insistito con Alfonso perché avevo capito che tu avevi bisogno ed eccomi qua. Tu sei la mia via!”

Carmen Russo è un fiume di complimenti per il marito, a cui ricorda al Grande Fratello 2024 quanto sia stato indispensabile nella sua vita: “Ma tu hai presente cosa abbiamo fatto nella vita, quello che abbiamo costruito, la nostra famiglia? Quello che abbiamo fatto è quello che siamo noi! Lo hai presente quello che hai fatto per me? Tu hai creduto in me, hai fatto tanto per me anche professionalmente. Umanamente mi hai fatto innamorare alla follia e lo sono ancora.”

Nonostante le parole di grande amore della moglie, Enzo Paolo Turchi è quasi arrabbiato di vederla e la accoglie con freddezza. Il motivo è non solo legato al fatto di aver compreso che la moglie sia arrivata per convincerlo a rimanere al GF, ma anche perché teme che le cose tra loro abbiano subito una frattura. Una confessione che Enzo Paolo fa ad Alfonso Signorini in disparte: “Io prima di partire, per un periodo, ho avuto un po’ il sentore che era un po’ stufa di come agivo io… L’ho vista fredda, distaccata da me. Allora la mia paura è che se vado via e vado al GF e non gli sta bene più un uomo come me!” ha rivelato il coreografo.

Così ha concluso: “Io me ne vado da casa, forse è perché abbiamo vissuto troppo tempo insieme… è un mio sentore. Se la vedo sincera? Qui non so, perché lei è una donna di spettacolo e quindi non potrei capirlo, devo capirlo fuori. Se mi tradisce? Non credo, almeno spero!” Che la coppia sia realmente in crisi?