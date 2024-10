Enzo Paolo Turchi vuole abbandonare il Grande Fratello 2024 ma Carmen Russo lo frena

Enzo Paolo Turchi abbandona il Grande Fratello 2024? È questa la domanda che gravita sul reality per tutta la durata della diretta del 7 ottobre. Il coreografo ha annunciato di voler andar via dalla Casa perché troppa la mancanza di sua figlia Maria, ma Signorini tenta il tutto per tutto, convocando al GF Carmen Russo e giocandosi la carta dell’ospitata prolungata.

Quando, però, Carmen Russo fa il suo ingresso al Grande Fratello con un fiume di parole al miele per suo marito, quest’ultimo appare quasi infastidito. “Io so bene perché è qui!”, ammette infatti poco dopo, parlando con Signorini, “Vuole convincermi a rimanere nella Casa!” E, in effetti, il conduttore non ne fa mistero.

Enzo Paolo Turchi infastidito dall’ingresso della moglie al GF: “Lei entra, io esco”, poi cambia idea

Va perciò in scena un siparietto surreale, in cui Enzo Paolo Turchi insiste per andare via e tornare da sua figlia e sua moglie Carmen Russo cerca di convincerlo a restare, dicendogli che tutto è perfetto a casa anche senza di lui e che Maria è felicissima di vederlo in TV. Enzo insiste: “Lei entra e io me ne esco lo stesso!” Ma Signorini prende tempo, facendo slittare la decisione definitiva alla fine della puntata. “Spero che questa non sia una condanna per me. Posso andare in tugurio?” è la battuta ironica di Enzo Paolo che, nonostante la presenza di sua moglie in Casa con lui, non sembra aver cambiato idea: “Io sono arrivato alla stazione finale. Stasera è una serata così bella, finisce la serata e io vado via, altrimenti domani sto male un’altra volta. Fammi uscire, te lo chiedo per cortesia.” Eppure la missione di Carmen Russo riesce, perché un’ora dopo Enzo Paolo annuncia che rimarrà nella Casa, seppur con qualche timore per il suo futuro nel reality.