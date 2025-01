La sua carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione è iniziata da circa venticinque anni ed è riuscita a conquistare non poco successo, oggi Carolina Di Domenico è una conduttrice televisiva e radiofonica molto seguita e apprezzata. Da poche settimane si è conclusa la sua esperienza con Binario 2, programma che ha condotto con Andrea Perroni e Gianluca Semprini. Per circa due mesi il morning show ha tenuto compagnia ai telespettatori su Rai 2, ma dopo 45 puntata è stato chiuso a causa degli ascolti ritenuti troppo bassi.

Chi è Valentina Lodovini, carriera e vita privata: ha un fidanzato?/ "Ho avuto un amore incondizionato, ma…"

In un’intervista concessa dopo la conduzione della trasmissione Carolina Di Domenico ha fatto sapere che è stata per lei un’esperienza molto intensa. A parer suo orari di quel tipo portano un particolare impegno e pensa che due mesi siano troppo pochi per farsi conoscere dal pubblico.

Carolina Di Domenico svela perché ha detto addio alla recitazione e cosa vorrebbe fare dopo Binario 2

Oltre che sul piccolo schermo e in radio Carolina Di Domenico in passato si è fatta spazio anche nel mondo della recitazione, recitando in film e fiction come Distretto di Polizia, Eccomi, Una canzone per te e Un medico in famiglia. Da molto tempo però ha deciso di dire addio alla recitazione perché per essere davvero un’attrice avrebbe dovuto studiare ma lei da giovane non ha avuto il tempo perché iniziò a lavorare quando aveva 19 anni. Quando faceva dei provini sceglieva sempre quelli più affini a lei e provava ansia quando doveva fare un provino in costume perché non si sentiva preparata. La conduttrice guardandosi incontro si rese conto che ce n’erano già molte di attrici e decise di lasciar perdere.

Garrison Rochelle, chi è il compagno: “Non voglio dire troppo, però…”/ “Sto vivendo un momento felice”

Quali sono i progetti di Carolina Di Domenico dopo la conduzione di Binario 2? La conduttrice continua a lavorare in radio, un ruolo che non ha mai abbandonato, vorrebbe anche rientrare in Rock and Roll Circus con Pier. Lei stessa ha spiegato che era stata costretta a lasciarlo solo per una questione di tempo. Aveva poi detto di essere consapevole del fatto che tutti i programmi sono già iniziati però sperava comunque di inserirsi nell’attuale palinsesto. Quest’estate, invece, vorrebbe iniziare qualcosa di nuovo. E la sua vita privata? Da quasi vent’anni è legata sentimentalmente a Pierluigi Ferrantini, il frontman del gruppo musicale Velvet. Dal loro amore sono nati i figli Pietro e Andrea e nel 2021 si sono sposati, la loro relazione procede a gonfie vele.

Bianca Usai, chi è la giovanissima attrice oggi a "La volta buona"/ Al cinema con "10 giorni con i suoi"