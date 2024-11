Ornella Muti è mamma di tre splendidi figli, anche se la più nota è Naike Rivelli, ma l’attrice ha dato alla luce anche Carolina e Andrea Facchinetti nati dal secondo matrimonio con Federico Facchinetti, imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo e del cinema. Carolina Facchinetti è nata nel 1984 nella capitale e ha deciso di seguire le orme della mamma diventando infatti attrice. Il suo debutto è arrivato con il film “Razza bastarda” insieme ad Alessandro Gassman, ma ad un certo punto nonostante dei buoni successi ha deciso di abbondare il mondo della recitazione per dedicarsi alla sua famiglia.

Dall’amore con Andrea Longhi sono nati due figli: Alessandro e Giulia, ma la sua vita è stata segnata dalla morte del marito venuto a mancare a causa di un terribile tumore al cervello. Poco dopo la scomparsa, la figlia di Ornella Muti pubblicò sui social una dedica in cui lo definì un guerriero per aver combattuto la malattia coraggiosamente, con forza. Fu anche l’occasione per ribadirgli il suo amore e per salutarlo, invitandolo a riposare con gli angeli, pur sentendone la mancanza.

Carolina e Andrea Facchinetti, chi sono i figli di Ornella Muti

Non solo Carolina Facchinetti, visto che tra i figli di Ornella Muti c’è anche Andrea Facchinetti nato sempre dall’amore con l’imprenditore Federico Fachinetti. I due si incontrano per la prima volta nel 1988 e poco tempo dopo decidono di sposarsi. Un matrimonio durato otto anni e suggellato dalla nascita di due figli. Andrea Facchinetti, il terzo figlio di Ornella Muti, lavora anche lui nel mondo del cinema anche se ha raggiunto la grande popolarità quando, nel 2015, ha partecipato con la sorella Naike Rivelli al game reality di Pecino Express.

Poi c’è Naike Rivelli, sicuramente la più famosa dei tre figli, che per anni è stata al centro del gossip per chi fosse il suo reale padre. Proprio la figlia di Ornella Muti ha spazzato via ogni indiscrezione dichiarando di non sapere chi sia il padre e di non volerlo neppure scoprire, ringraziando Federico Facchinetti che non c’è stato solo per i suoi figli, ma anche per lei, tanto da ritenerlo una figura paterna anche per lei.