Carolina Kostner “Voglio essere mamma”/ “Nozze con Fabrizio Vittorini non le escudo”

Carolina Kostner, una delle più grandi atlete italiane, oro al mondiale di pattinaggio nel 2012, bronzo alle olimpiadi del 2014, cinque volte vincitrice dei campionati del mondo e cinque volte campionessa europea, è stata intervistata stamane dal quotidiano Repubblica. Tanti gli argomenti affrontati durante la chiacchierata intima, a cominciare dall’amore: “Per 30 anni la mia vita è stata programmata. Oggi ho la possibilità di sentirmi più libera. In alcune giornate mi alleno nei palazzetti, in palestra o in sala danza. Ma se è bel tempo vado a sciare. Tutta questa libertà è una cosa nuova per me, che ho sempre avuto le giornate pianificate. E poi sto con i miei amici, la mia famiglia… Per troppi anni mi hanno visto poco, visto che per allenarmi vivevo soprattutto all’estero”.

Carolina Kostner ha un compagno: “Sì (ride, ndr). Si chiama Fabrizio (Vittorini, ndr). È stato il mio fisioterapista alle Olimpiadi del 2018. Ma avevamo solo un rapporto di lavoro. Finita quell’esperienza ci siamo riavvicinati. Ha qualche anno più di me, è bello, ma non voglio dirlo troppo (ride). È laziale, dell’alto Lazio, più precisamente. Sposarci? Non lo escludo”. E chissà che a breve non possa arrivare anche un figlio: “Il primo possimo obiettivo è diventare mamma, sogno di avere una famiglia mia”, magari una figlia a cui far indossare il suo vecchio tutù: “Se avrò una bambina lo farò indossare anche a lei”. In ogni caso Carolina Kostner non intende abbandonare il mondo dei pattini: “Allenatrice? Non lo escludo. Di certo continuerò a far parte di questo mondo. Già adesso ho un ruolo di supervisore. Posso contribuire con la mia esperienza. 20 anni fa in Italia questo sport non era quello che è ora. Abbiamo aperto la strada”.

CAROLINA KOSTNER E LA PRIMA VOLTA SUI PATTINI: “QUANDO AVEVO 2 ANNI, POI A 13…”

Sulla sua prima volta: “La prima volta – ha raccontato Carolina Kostner – che ho messo i pattini avevo due anni. Mio papà era tornato dal mondiale di hockey e mi aveva portato un regalo: un mini tutù. Ho voluto provarlo subito, dovevo farlo vedere a tutti. E ho iniziato le lezioni di pattinaggio quando ero ancora all’asilo. Una volta a settimana la mamma veniva a prendermi prima a scuola, e io ero tanto orgogliosa. La gioia di quel tutù è rimasta ancora oggi”, poi a 13: “Mi sono trasferita da sola in un collegio in Germania”, e i suoi genitori “Hanno dovuto sopportare anni di preoccupazioni”.

A breve potremo vedere Carolina Kostner di nuovo sul ghiaccio, precisamente il 25 febbraio per lo spettacolo Cinema On Ice, al PalaVela di Torino: “Sì, è sempre un grande onore partecipare ad eventi come questo. Il PalaVela di Torino è una struttura storica, lì poi ho fatto la mia prima Olimpiade. Tornare è una cosa meravigliosa”. E poi l’impegno con le olimpiadi di Milano-Cortina 2026: “Sì, sono ambasciatrice di Milano-Cortina 2026. Se poi ci saranno ulteriori opportunità per un mio coinvolgimento, le valuterò con enorme piacere”.











