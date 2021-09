Carolina Stramare da Miss Italia a Scherzi a parte/ Fidanzato? “Sono molto riservata”

Carolina Stramare: da Miss Italia alla co-conduzione di Scherzi a parte con Enrico Papi. La ex Miss Italia dopo la mancata partecipazione alla passata edizione de L’Isola dei Famosi si riprende la sua rivincita debuttando nello storico programma di Canale 5. Una nuova avventura per la modella, vincitrice dell’80esima edizione del concorso di bellezza, che parlando proprio della rinuncia a L’Isola ha dichiarato: “mi è dispiaciuto molto non poter partecipare a “L’Isola dei Famosi”. So che sarebbe stata un’ottima occasione per potermi raccontare e svelare meglio. So che ci saranno altre occasioni, ma non rinnego la scelta di rimanere a casa con i miei affetti, sono giovane e so che ci saranno altre occasioni”.

Quell’occasione è arrivata, visto che la Stramare è la co-conduttrice della nuova edizione di Scherzi a parte, il programma cult condotto in questa nuova stagione da Enrico Papi. La vittoria a Miss Italia le ha sicuramente cambiato la vita: “non immaginavo minimamente le conseguenze di questa vittoria. Nonostante fossi abituata a viaggiare per concorsi e per la moda, devo riconoscere che i ritmi ora sono piuttosto pesanti. Mi mancano le mie amiche storiche e mio padre che vive a Sanremo e che non vedo ormai da troppo tempo”.

Carolina Stramare ha un fidanzato? “Sono molto riservata”

La vittoria a Miss Italia è stata sicuramente un trampolino di lancio per Carolina Stramare. La vincitrice della 80esima edizione del concorso di bellezza ha dedicato la vittoria alla mamma: “per me era oltre che una madre…un’amica vera, e nonostante la sua assenza, la sento molto vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia merito suo”. Da quella notte la sua vita è cambiata per sua stessa ammissione: “Miss Italia è stato un ottimo trampolino di lancio, tra le grandi esperienze vissute in quell’anno ricordo con emozione l’incontro con John Travolta durante il Festival del cinema di Roma”.

Bella da togliere il fiato, Carolina è consapevole che la sua bellezza le ha aperto il mondo dello spettacolo, ma ha precisato: “la mia estetica ho sempre cercato di renderla un fattore aggiuntivo cercando di far prevalere altre qualità del mio carattere, quindi no, non l’ho mai considerata una sfortuna, anzi”. Infine parlando di amore e vita privata, la ex Miss Italia non ama rivelare se ha un fidanzato o meno: “in amore sono sempre stata molto riservata, preferisco scindere la mia vita lavorativa dalla mia vita privata”.



