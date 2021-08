Carolyn Smith/ Milly Carlucci e Paolo Belli vicini nella sua lotta contro il tumore

La puntata di Canzone segreta che ha visto ospite Carolyn Smith è andata in onda per la prima volta il 19 marzo scorso. Questa sera, Rai1 la ripropone in replica e ci riserva così una nuova serata ricca di grandi emozioni. Particolarmente sentito il momento dell’entrata in scena di Carolyn, ballerina e coreografa nota per la sua partecipazione a Ballando con le stelle in qualità di presidente di giuria. A omaggiarla per prima è stata Milly Carlucci, conduttrice del programma nonché sua cara amica, che nel messaggio sullo schermo ha esordito come segue.

“Carolyn, sorellina mia, tu lo sai quanto sei importante per tutta la nostra famiglia di Ballando con le stelle. Noi ti abbiamo conosciuto un po’ di anni fa e sapevamo di te che eri una personalità del mondo della danza mondiale. Al di là del tuo prestigio, abbiamo scoperto la grande persona che sei, che si è rivelata anche nei momenti di difficoltà”. Insomma, Carolyn è una star internazionale del mondo del ballo, ma allo stesso tempo è anche una persona molto alla mano e soprattutto ‘umana’.

Carolyn Smith parla dell’amicizia con il collega Paolo Belli

La sua umanità si manifesta in modo particolare quando Carolyn ha il coraggio di mostrarsi debole. Tutti sappiamo della sua malattia, un tumore maligno al seno con cui la Smith lotta da tempo (nel 2015 ne parlò per la prima volta). Il suo è un dramma personale di cui non ha mai fatto mistero: ci sono stati dei momenti difficili anche durante le dirette di Ballando, ma in quelle occasioni i suoi colleghi si sono sempre rivelati pronti a soccorrerla.

Paolo Belli, nello specifico, è diventato il suo migliore amico: “C’è stato subito un feeling tra noi. Lui capisce il mio silenzio. Quando sto male in diretta non lo faccio vedere a nessuno. Ci sono state delle volte in cui sono stata veramente male e lui è l’unica persona che ha capito: corre dietro, prende tutto quello che è necessario. Io lo amo, ha un cuore talmente grande. Capisce subito anche quando non mi vede. È un amico di cuore, lo amo davvero”.

Le lacrime di Carolyn Smith a Canzone segreta

Quasi a voler testimoniare la profondità del loro legame, Carolyn Smith si scioglie in lacrime non appena lo vede. A Canzone segreta, Belli intona La voce del silenzio, un brano commovente già di per sé. Ma che per Carolyn ha un significato ancora più importante: lei, spiega Paolo, è “la persona che riempie il silenzio, dà forza”. Prosegue il cantautore: “Solo tu potevi farmi cantare una canzone così difficile. È la tua anima che me l’ha chiesto”.



