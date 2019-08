CAROLYN SMITH SFOTTE IL MARITO ‘PINOCCHIO!’/ Lui: ‘pezzi di mer*a’, lei se la ride

Carolyn Smith ha postato un breve filmato su Instagram in cui mostra un vestito rosso di scena. Un travestimento destinato al marito Ernestino Michielotto che per l’occasione si è trasformato in un riuscitissimo Pinocchio a sentire le parole e le risate della giudice di Ballando con Le Stelle. “Allora ragazzi son stati veramente lenti, ma mio marito sembrava Pinocchio” dice ridendo a crepapelle la maestra di danza, interrotta poi dal compagno che dice: “che pezzi di mer*a, possibile che mi prendono per il culo così, sembravo un semaforo però….”. Il filmato è accompagnato da una breve didascalia: “ancora sto ridendo con le lacrime! @tinomichielotto Michielotto Pinocchio…. buona serata… pensando Tino vestito in rosso… mancavano i suoi zoccoli rosso preferito! Casca di stile #themichielottofamily”.

Carolyn Smith tumore: “ricomincia tutto il mio percorso”

Tra una risata e l’altra Carolyn Smith ha ripreso la sua lotta contro il cancro. La maestra di ballo ha ripreso le sedute di chemioterapia come ha rivelato durante alcuni video pubblicati sui social. “Oggi ricomincia tutto il mio percorso, c’è ancora da cacciare via un tumore, un intruso, che è un po’ insistente e necessito dei trattamenti” ha detto la giurata di Ballando che alcuni mesi fa, a causa di una trombosi al braccio, si è vista costretta ad interrompere le sedute di chemio. “Ho sperato che la mia trombosi non mi ostacolasse e che il mio port funzionasse ed è così. Il port funziona ed è completamente libero, il che significa che posso fare il trattamento” ha detto la Smith su Instagram. Nonostante il dolore e le difficoltà che, da tre anni a questa parte l sta vivendo, la Smith ha detto: “ho affrontato già tre anni e mezzo in modo positivo e continuo ad essere positiva!”.

Carolyn Smith sul caso Veera Kinnunen, Stefano Oradei e Dani Osvaldo

La giurata di Ballando con le Stelle si è espressa in merito al gossip nato durante il programma e poi diventato realtà pochi mesi dopo tra Veera Kinnunen, Stefano Oradei e Dani Osvaldo. “Conosco Veera e Stefano da anni – ha detto Carolyn – sono adorabili, sono stati miei allievi. Ma hanno gestito male la situazione. Milly Carlucci ha fatto bene a difendere il suo programma. Le foto parlavano chiaro. La gelosia non può giustificare l’aggressività. Chi la giustifica fa un danno a tutte le donne e agli uomini”. Carolyn Smith ha speso bellissime parole per entrambi i professori di ballo del dancing show di successo di Rai1: “Stefano è un ragazzo adorabile e Veera è una persona bella e seria e voglio ad entrambi veramente bene. Purtroppo hanno avuto una situazione difficile che non hanno saputo gestire nel modo giusto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5) in data: 12 Ago 2019 alle ore 11:04 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA