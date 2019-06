Carolyn Smith, vacanza con la bronchite/ “Starò meglio, vero?”: il sostegno dei fan

Carolyn Smith dopo Ballando con le stelle 2019 si è concessa una vacanza, ma non è andata nel migliore dei modi. “Chi me l’ha fatto fare di venire in vacanza per poi dopo stare male con la febbre e bronchite?”. Ogni volta che la coreografa si rilassa, probabilmente le si abbassano anche un po’ le difese immunitarie e con queste, rischia di stare male come in questo momento. La simpaticissima Carolyn, ha registrato un video dal letto augurando agli estimatori una buona domenica che lei, probabilmente passerà riposando visto lo stato di salute non proprio ottimale. Pure nella didascalia che accompagna la clip, il giudice di Ballando pensa che le vacanze per lei, siano dettate dalla “sfortuna”. “Sono arrivata ad una conclusione che non sono permesse le vacanze!”. Poi aggiunge: “Ogni volta che mi rilasso le mie difese immunitaria abbassano la guardia e qualsiasi cosa che c’è in giro, la prendo io”.

Carolyn Smith in vacanza con la febbre: “Starò meglio, vero?”

Carolyn Smith poi aggiorna gli estimatori sul suo attuale stato di salute, raccontando loro che la febbre per fortuna è andata via. “La bronchite c’era ancora e dolore alle orecchie a go go. – prosegue la celebre coreografa – Lunedì starò meglio vero?”. Moltissimi i messaggi di stima e affetto per la giudice di Ballando con le stelle 2019, riconfermata anche il prossimo anno al fianco del resto del cast. “Dai Carolyn, passerà presto, è la situazione che colpisce tutti con questo tempo e aria condizionata a go go. – scrive una estimatrice – la vacanza non c’entra nulla, può aver solo giovato alla tua mente. Forza e coraggio non abbatterti e buona domenica anche a te”. E ancora: “Ti capisco purtroppo abbiamo le difese immunitarie basse ti mando un bacio guerriera”, “Forza e coraggio!!! Un abbraccio grande!!! Sei superlativa e simpaticissima!”, “Sei una donna forte. Ne hai superate tante…e supererai anche questo. Auguri”.





