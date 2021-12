Casa di Carta 5, ecco gli ultimi episodi/ Su Netflix dal 3 dicembre: “Emozionanti”

Stanno per arrivare le nuove puntate della serie tv dei record la Casa di Carta 5. Nel giro di 48 ore, precisamente a partire dal 3 dicembre, su Netflix verranno pubblicati gli ultimi cinque episodi, il cosiddetto volume 2 della quinta stagione della serie tv. Si tratterà degli ultimissimi appuntamenti con questo prodotto da record ideato dallo showrunner spagnolo Alex Pina, e che durante la conferenza stampa di presentazione ha spiegato, facendo aumentare l’hype dei fan, che il Volume 2 “è molto più ricco di emozioni”, e che negli ultimi episodi “mettiamo insieme tutti i pezzi del puzzle”.

Amici 2021/ Anticipazioni puntata 1 dicembre: è amore tra Elena e LDA?

La Casa di Carta è approdata sulla piattaforma streaming americana quattro anni fa, e nessuno si aspettava divenisse uno dei prodotti più visti di sempre sulla stessa. Il telefilm aveva infatti avuto un debutto timido, come ricorda l’Adnkronos, su Antena 3, canale tv spagnolo, per poi trasformarsi in un vero e proprio fenomeno mondiale, divenendo la serie non in lingua inglese più vista di sempre su Netflix, battuta solo recentemente da Lupin e Squid Game.

GABRIELE SALVATORES/ "Ho pensato di non farcela. L'Oscar? Lo uso come fermacarte"

LA CASA DI CARTA 5, ECCO GLI ULTIMI EPISODI: “MOLTI COLPI DI SCENA”

In totale, da quando è stata pubblicata, La Casa di Carta è stata vista da ben 68 milioni di telespettatori, che ora potranno finalmente vedere come si concluderà e quale sarà il destino della banda di rapinatori spagnoli, divenuti famosi per la loro divisa rossa ma soprattutto per l’iconica maschera, simbolo di ribellione, del grande Salvador Dalì. A guidare il gruppo, il Professore, interpretato dall’attore Alvaro Morte, che sull’ultimo giorno di riprese ha spiegato: “E’ stato davvero emozionante, anche se ero sereno perché il più difficile addio alla serie è stato il primo quando, dopo le prime due parti, la serie sembrava essere finita”.

Carolyn Smith "Tumore? Ho dolore dappertutto"/ "Però si va avanti… con il sorriso"

Nel 2017, infatti, Antena 3, proprio per via degli ascolti scarsi di cui sopra, aveva pensato di chiudere il tutto con la seconda stagione, ma con l’arrivo su Netflix, e un “boost” nel budget, alla fine si è deciso di protrarla per altre tre stagioni, con un finale che stando agli autori si annuncia “emozionante, con molti colpi di scena. Un crescendo fino all’ultimo episodio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA