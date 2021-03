Casadilego fidanzata con Alessio?/ L’ultima foto di coppia sui social…

Dal palco di X Factor a quello del Festival di Sanremo 2021 il passo è stato breve per Casadilego. La giovane vincitrice dell’ultima edizione del talent show, infatti, questa sera, respirerà per la prima volta la magica atmosfera del palco del Teatro Ariston duettando con Francesco Renga sulle note di “Una ragione di più”, canzone di Ornella Vanoni. Un brano importante con cui Casadilego è pronta a sfoggiare il talento con cui ha sbaragliato la concorrenza ad X Factor anche all’Ariston. Giovanissima, con un nome che è un omaggio alla canzone “Lego House” di Ed Sheeran, suo artista preferito, Elisa Coclite, questo il vero nome di Casadilego, non nasconde l’emozione. Elisa, pur essendo molto giovane, pare sia anche fidanzata con un musicista di nome Alessio. La storia tra i due dura ancora?

La dedica di Alessio per Casadilego

Alessio è un musicista esattamente come Casadilego che, sui social, pubblica soprattutto foto e video della sua musica. Per scoprire l’ultima foto di coppia di Elisa e Alessio, infatti, è necessario guardare il profilo di lui. L’ultimo scatto in cui Alessio e Casadilego si mostrano insieme risale allo scorso agosto. “Due mesi e mezzo dopo. Stesso posto, niente sushi, però stavolta abbiamo delle mascherine più belle”, scriveva Alessio nella didascalia. La storia tra i due giovani musicisti continua? Elisa non parla della propria vita privata e, in attesa di salire sul palco dell’Ariston, esorta i suoi followers a non spoilerare il nome del vincitore di Masterchef Italia 10.

