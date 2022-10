Casillas “Sono gay”, poi cancella tweet/ Coming out? “Account hackerato, scusatemi”

Iker Casillas ha fatto coming out o il tweet apparso poco tempo fa sui social è uno scherzo di cattivo gusto? Il caso è rimasto aperto per diverse ore, anche perché il campione spagnolo non ha fornito subito una spiegazione in merito a quanto accaduto. “Spero che mi rispettino, sono gay. #buonadomenica“, ha twittato l’ex portiere del Real Madrid. Queste parole hanno causato un gran terremoto, anche perché inaspettate. Poco dopo è arrivato il commento di Carles Puyol, storico compagno in nazionale e rivale per via del passato nel Barcellona: “È il momento di raccontare la nostra storia Iker“, ha scritto l’ex difensore lasciando anche un cuoricino rosso.

DIRETTA/ Arsenal Liverpool (risultato 1-1) streaming video tv: Nunez pareggia!

Subito migliaia di commenti, tra ipotesi e versioni disparate. C’è chi ha creduto al coming out e chi invece ha ipotizzato il sostegno da parte dell’ex marito di Sara Carbonero ad una campagna di lotta all’omofobia. C’è però una terza ipotesi, per nulla nobile, quella cioè di uno scherzo. Nelle ultime settimane, infatti, sono state attribuite diverse storie, con donne diverse, a Iker Casillas, che potrebbe aver deciso di rispondere in questo modo ai rumors.

DIRETTA/ Sudtirol Benevento (risultato finale 1-1): Zaro risponde a Pastina!

IKER CASILLAS DOPO LA BUFERA SI SCUSA CON COMUNITÀ LGBT

Se davvero si fosse trattato di uno scherzo, sarebbe di certo di cattivo gusto. Così è stato interpretato dalla stampa spagnola il tweet di Iker Casillas, che tra l’altro è sparito dai social. Ci ha messo un’ora e mezza a cancellarlo, qualche minuto prima delle 16. Ma nel frattempo le sue parole avevano fatto il giro del mondo. Poi la presa di posizione ufficiale. “Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, più scuse alla comunità LGBT“, ha scritto poco fa Iker Casillas. Se così fosse, non si spiegherebbe il commento di Puyol, apparso come una tipica battuta tra amici. Ma quella del profilo hackerato era un’ipotesi avanzata anche dagli stessi utenti e fan del campione spagnolo. Di sicuro, Iker Casillas torna a far parlare di sé dopo il gossip degli ultimi mesi sulle presunte relazioni con Shakira, dopo la fine della storia della cantante con Piqué, e Alejandra Onieva di Mostoles, ex cognata di Tamara Falco, amica da tempo di Casillas.

Diretta/ Gubbio Rimini (risultato 0-2) video streaming tv: raddoppia Gabbianelli!

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA