Cast e Concorrenti La Pupa e il Secchione Show 2022/ Il destino di Onestini e Caruso

La Pupa e il Secchione show 2022: un cast ricco di sorprese

Martedì 15 marzo è partita La pupa e il Secchione show 2022. A condurre per la prima volta questa edizione è Barbara D’Urso. Il programma di Italia Uno ha visto debuttare nel ruolo di opinionisti un inedito terzetto formato da Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia che però è intervenuta in collegamento da casa in quanto risultata positiva al covid. Sulla presenza di Soleil Sorge le voci sulla presenza dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP 6 si rincorrevano da settimane. Incalzata da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva risposto: “Sarebbe meraviglioso e divertentissimo. Chi lo sa? Lo scopriremo”. La conferma è arrivata durante la puntata finale del reality, trasmessa lunedì 14 marzo. Sono 22 le pupe e i secchioni che partecipano come concorrenti al programma “La pupa e il secchione”.

La pupa e il Secchione show 2022, le coppie e i protagonisti della nuova edizione

Le coppie della Pupa e il Secchione 2022 sono: Flavia Vento ed Aristide Malnati, Alessio Tripi e Valentina Matteucci, Alessandro De Meo con Asia Valente ed Emy Buono, Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwig, Denis Dosio e Ilaria Bruni, Maria Laura De Vitis e Gianmarco Onestini, Mila Suarez e Mirko Gancitano, Laura Comaschi e Orlando Puoti, Vera Miales e Nicolò Scalfi. Al momento senza secchione Nicole Di Mario. Paola Caruso era nell’elenco dei concorrenti ma dopo un attacco di allergia in ospedale è stata ricoverata. Secondo alcune indiscrezioni, Paola Caruso avrebbe rinunciato di partecipare al programma “La Pupa e il Secchione” anche se al momento non è giunta nessuna conferma o smentita da parte della Bonas. Nel corso della puntata di questa sera farà il suo nuovo ingresso Gianmarco Onestini. Molti si chiedono quale sarà la pupa che farà coppia con lui. Nella puntata di questa sera una delle coppie dovrà però abbandonare il reality. ci saranno le nomination che stabiliranno, insieme alla classifica generata dalle tante prove in programma, tra cui l’attesissimo “Zucca Quiz”, le due coppie che dovranno sfidarsi al “Bagno di cultura”. La coppia che arriverà ultima dovrà dire addio alla Pupa e il Secchione Show.

La Pupa e il Secchione show 2022, Nicolò Scalfi pronto a diventare protagonista

Nelle ultime ore, Nicolò Scalfi ha puntato gli occhi su Vera Miales nel programma La Pupa e il Secchione show 2022. Durante il promo di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha annunciato: “Nella villa c’è un feeling particolare tra il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi e la futura moglie di Amedeo Goria, Vera Miales“. La Miales, d’altronde, ha detto che il suo pupo sarebbe già innamorato di lei: “Lui è già innamorato, me l’ha già confessato. Da noi due aspettatevi di tutto. Lui è un bel cucciolotto. Se gli piaccio? Io direi proprio di sì visto che mi sta attaccato come una cozza“. Nicolò Scalfi ha ammesso di sentirsi attratto da Vera nel programma “La pupa e il Secchione”. Come reagirà Amedeo Goria a queste dichiarazioni? Una cosa è certa: dopo il silenzio della prima puntata, Nicolò si prepara a diventare un grande protagonista dello show.

