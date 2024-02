Caterina Balivo o Pierluigi Diaco per il pomeriggio di Rai Uno nel 2024?/ “Braccio di ferro in corso…”

Rai Uno, chi sarà il volto pomeridiano della prossima stagione televisiva?

L’attuale palinsesto Rai, in relazione alla fascia pomeridiana, ci sta accompagnando in un piacevole doppio appuntamento tra la prima e la seconda rete. Sulla rete ammiraglia parte Caterina Balivo con “La volta Buona”, dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Poco prima dei saluti finali il testimone passa invece a Pierluigi Diaco che su Rai Due è ormai una garanzia con il format “Bellamà”. Due salotti a confronto che di fatto non sembrano pestarsi i piedi a vicenda viste le differenti fasce orarie di copertura.

Stando a quanto racconta il settimanale Oggi, sarebbe però in corso una sorta di “braccio di ferro” tra Caterina Balivo – conduttrice de La Volta Buona su Rai Uno – e Pierluigi Diaco, al timone di Bellamà su Rai Due. La contesa sarebbe riferita alla prossima stagione televisiva e su chi avrà ancora l’onere e l’onore di accompagnare il pubblico televisivo nel pomeriggio della rete ammiraglia.

Caterina Balivo o Pierluigi Diaco per Rai Uno: lo ‘scontro’ politico

Attualmente il pomeriggio di Rai Uno vede primeggiare proprio Caterina Balivo con il salotto de La Volta Buona, ma non è detto che la prossima stagione televisiva rappresenti una conferma per il format e la conduttrice. In ogni caso, sempre il settimanale Oggi spiega come la presunta “contesa” con Pierluigi Diaco avrebbe quasi una proiezione sulla scena politica rappresentata dal dualismo Giorgia Meloni – Ignazio La Russa.

Caterina Balivo – spiega il magazine – vanterebbe una particolare stima e affetto da parte di Ignazio La Russa, che avrebbe dunque il piacere di lasciare il pomeriggio di Rai Uno ancora alla conduttrice campana. Per quanto concerne Pierluigi Diaco, dalla sua parte sarebbe da segnalare il supporto di Giorgia Meloni; tra i due vige infatti un’amicizia personale oltre che stima reciproca. Date le considerazioni, chissà quale sarà il futuro del pomeriggio di Rai Uno.

