Catherine Boutet, moglie di Riccardo Cocciante/ carriera, storia d’amore e distanza

Chi è Catherine Boutet? La storia d’amore con Riccardo Cocciante

Catherine Boutet è la moglie del cantautore Riccardo Cocciante. Origini francesi e grande eleganza, Catherine ha sempre amato la musica e prima di conoscere il suo grande amore lavorava per una casa discografica francese, solo in seguito è diventata la manager del cantautore. Riccardo racconta l’inizio della loro storia d’amore al Corriere della Sera: “Cathy faceva l’attrice ed era in partenza per gli Stati uniti dove era attesa in una scuola di New York. Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me. Nel 2022 celebriamo 50 anni di lavoro assieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me“.

Riccardo Cocciante/ L'amore per Chaterine Boutet e il figlio David

Catherine e Riccardo avevano coronato il loro amore nel 1980 con l’arrivo del loro primogenito: David, tre anni dopo la coppia è convolata a nozze. Mentre David ha seguito le orme del padre lavorando nel campo della musica ma come grafico e vive a New York, la coppia, vive da più di due anni a Dublino ed è più solida e felice che mai. Lei è molto riservata e non ha nessun profilo social.

Riccardo Cocciante chi è, vita privata/ Notre Dame e le canzoni indimenticabili

Catherine Boutet e i successi di Riccardo Cocciante

La storia d’amore tra Catherine Boutet e Riccardo Cocciante di sicuro non può definirsi “sedentaria”. Il cantautore si è sempre spostato da una meta all’altra nell’arco della sua vita, a RTL 102.5 ha dichiarato: “Sono nato in Vietnam, parlavo solo francese e venendo qui in Italia a undici anni ho imparato l’italiano. Poi ho vissuto in America, a Miami e ora vivo da ventidue anni a Dublino, in Irlanda. Il mio posto di Nascita forse è la musica”.

Una vita movimentata quella di Cocciante e di conseguenza anche di Catherine che ha vissuto molto spesso i frequenti spostamenti del marito pur supportandolo sempre. Attualmente infatti la coppia sarà probabilmente costretta a separarsi (fisicamente), in quanto il cantautore seppur con un po’ di timore, tornerà in Italia dopo ben dieci anni per cantare nuovamente sui palcoscenici di tutt’Italia dal 19 luglio al 6 agosto. Per i due artisti comunque non sarà sicuramente la prima volta ma ciò che forse importa di più è che il cantautore è sempre rimasto se stesso, con i suoi principi e la sua musica e non ha mai ceduto al business o alla scia della modernità e della moda. Chissà se la giovane francese sia attualmente molto innamorata di lui anche per questo.

Catherine Boutet, David: moglie, figlio Riccardo Cocciante/ "Primo incontro per caso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA