Cavalca vaquero!, Rete 4/ Il western che lancia Anthony Quinn, non protagonista, oggi domenica 6 agosto 2023

Cavalca vaquero!, diretto da John Farrow

Il palinsesto televisivo di Rete 4 prevede, per il pomeriggio di questa domenica 6 agosto, alle ore 16,55, la messa in onda del western Cavalca vaquero!. Si tratta di una grande classico di questo genere, realizzato nell’anno 1953 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Metro Goldwyn Mayer.

La regia è firmata da John Farrow, regista poliedrico che si è cimentato in molti generi diversi, dal poliziesco al thriller e ha lavorato con i più grandi attori di Hollywood. Il soggetto e sceneggiatura sono ideati da Frank Frenton, il ruolo del direttore della fotografia è stato affidato a Robert Surtees mentre le musiche della colonna sonora sono state realizzate da Bronislau Kaper. Nel cast spiccano tra gli altri Robert Taylor, Ava Gardner, Howard Keel, Anthony Quinn, Kurt Kasznar, Ted de Corsia e Jack Elam.

La trama del film Cavalca vaquero!: tutti gli ingredienti per gli amanti del western

Nel film Cavalca vaquero! siamo al tempo del vecchio e selvaggio West. Un periodo particolare per gli Stati Uniti d’America e soprattutto per lo stato del Texas. Qui ci sono diversi coloni americani che sono chiamati a fare i conti con un temerario e coraggioso bandito messicano di nome José Esqueda (Anthony Quinn).

Quest’ultimo non teme la legge e con i propri uomini continua a fare razzie in tutte le proprietà dello Stato. Questa situazione ben presto diventa un problema molto serio, principalmente per alcune famiglie che vengono letteralmente prese di mira. Tra le proprietà maggiormente attaccate, c’è il ranch gestito da Tom Cameron (Howard Keel) e da sua moglie Daniela (Ava Gardner).

L’uomo è un grande lavoratore e soprattutto cerca di non far mancare niente alla sua famiglia. La situazione diventa ancora più complicata quando Rio (Robert Taylor), fratello di Esqueda, si innamora perdutamente della moglie di Tom. Con il passare del tempo e con alcuni atteggiamenti da parte del bandito, anche la bella Daniela finisce per innamorarsi di lui. La donna però sa benissimo quale sia il suo ruolo e cerca di rispettarlo.

Infatti, respinge più volte le avance dell’uomo e arriva addirittura a fuggire. Ci sarà una contesa finale in cui Tom cerca di combattere contro i due fratelli che, rispettivamente, gli vogliono portare via la proprietà e la moglie. Alla fine però i due fratelli finiscono per litigare perché Rio, per amore di Daniela, difenderà Tom nel duello: l’esito sarà drammatico…

