Cdm oggi su Decreto Pnrr 2/ Draghi verso rinvio misure energia, gas e rinnovabili

Niente misure sull’energia, sì al nuovo Decreto sul Pnrr: è stato convocato per oggi alle ore 17 a Palazzo Chigi il nuovo Consiglio dei Ministri del Governo Draghi: dopo aver incontrato i leader del Centrodestra per dirimere il nodo sulla riforma fiscale, il Premier dovrebbe presentare nella riunione del pomeriggio il nuovo Decreto Pnrr 2 con tutte le misure atte e snellire alcune procedure legate alla messa a terra del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non solo, il nuovo decreto dovrebbe mettere in salvo il fondo da 191,5 miliardi, dote del Next Generation Eu destinato all’Italia.

Proprio oggi la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha annunciato l’invio della prima rata di pagamento del Pnrr italiano per 21 miliardi di euro (di cui 11 sono prestiti, 10 a fondo perduto), «complimenti all’Italia!». Il decreto invece atteso in Cdm oggi dovrebbe cercare di facilitare il raggiungimento degli obiettivi fissati per il prossimo mese di giugno, tenuto conto degli evidenti complicazioni sorte in questi mesi con la crisi legata alla guerra in Ucraina. «Prepariamo un decreto per facilitare i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in grado di rilanciare l’economia», hanno fatto sapere già ieri fonti di Governo all’ANSA.

Buone notizie per l’Italia: The first payment under #NextGenerationEU – €21 billion for Italy – is now on its way.

Complimenti all’Italia.#NextGenerationEU is the opportunity of a generation. https://t.co/DCqsi6l5ow

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 13, 2022