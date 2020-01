C’È POSTA PER TE 2020/ Anticipazioni e ospiti 18 gennaio: lite in famiglia tra…

Seconda puntata questa sera per C’è Posta per te 2020. Maria De Filippi torna in studio per una puntata ricca di attesi ospiti ma anche di storie che faranno commuovere il pubblico a casa. Una delle storie che la conduttrice dovrà affrontare, stando a quanto anticipato in un breve filmato pubblicato sui social, è quello di due genitori che chiederanno al proprio figlio di essere perdonati. “Io so cos’è l’amore e in amore non si tradisce” sono le parole del ragazzo nei confronti delle due persone che, dall’altra parte, gli chiedono scusa. “Amore, rabbia, fiducia, perdono… Forti emozioni ci aspettano nella seconda puntata di #CePostaPerTe, sabato alle 21.10 su Canale 5” ricorda il profilo Instagram di C’è Posta per te. Non ci resta che attendere l’inizio di questo secondo appuntamento che promette di tenere il pubblico ancora una volta col fiato sospeso! (Aggiornamento di Anna Montesano)

C’è posta per te torna su Canale 5

Sabato 18 gennaio, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce la seconda puntata di C’è posta per te. La nuova edizione della trasmissione storica di canale 5 che ha debuttato ben vent’anni fa non registrando mai crisi e restando sempre fedele a se stessa, ha esordito con ospiti stratosferici che hanno fatto registrare il boom degli ascolti. Con la presenza di Johnny Depp che ha regalato un momento magico a due fratelli e che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua umanità e con la bellissima coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino, Maria De Filippi, la settimana scorsa, ha portato a casa 5.930.000 spettatori pari al 30.2% di share migliorando così il risultato dello scorso anno quando la prima puntata aveva portato a casa 5.842.000 – 29.8%. Lo show continua ad essere amatissimo dal pubblico di canale 5 che, anche questa sera, vivrà una serata emozionante con le tante storie che saranno raccontate.

Gli ospiti di C’è posta per te: Mara Venier e Can Yaman

La seconda puntata di C’è posta per te accontenterà sia il pubblico più adulto che quello più giovane. Protagonisti di due sorprese bellissime saranno una delle conduttrici più amate dagli italiani e un attore che ha fatto breccia nel suo cuore con la sua bellezza. Maria De Filippi accoglierà così la sua grande amica Mara Venier. La signora di Domenica In regalerà un momento indimenticabile al protagonista della sua sorpresa. Grande attesa, poi, per la presenza della rivelazione della scorsa stagione televisiva. Nello studio di C’è posta per te, infatti, arriverà l’attore Can Yaman, amatissimo in Italia dopo il successo ottenuto dalla soap opera turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore di cui è stato protagonista. L’attore turco arriverà con un look decisamente diverso da quello che sfoggiava nella serie scatenando l’entusiasmo del pubblico in studio e regalando un sorriso alla persona che avrà il piacere di abbracciarlo.

Le storie di C’è posta per te

Al centro della seconda puntata di C’è posta per te ci saranno le storie di amori interrotti e di famiglie i cui rapporti non sono dei migliori. La settimana scorsa, tra le storie che hanno colpito di più il pubblico c’è sicuramente quella di Bonny e Aurora la cui storia d’amore, però, non ha avuto il lieto fine che sperava Bonny. Molto emozionante è stata la storia di Diletta, diventata mamma a 16 anni e che è riuscita a riabbracciare il figlio Gabriele che, dopo tanti dubbi, ha deciso di aprire la busta tuffandosi tra le braccia della mamma. Tra le storie che emozioneranno il pubblico questa sera c’è quella di due genitori che cercheranno di ricucire il rapporto con il figlio che, dalle anticipazioni, sembra deciso a chiudere la busta. Sarà davvero così?



