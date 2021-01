C’è posta per te 2021/ Diretta e storie 16 gennaio: Irama, Marco Bocci e Michelini…

Anticipazioni seconda puntata di C’è posta per te

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 6.271.000 spettatori pari al 27.98% di share vincendo la sfida degli ascolti con Affari tuoi Viva gli sposi, sabato 16 gennaio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con C’è posta per te. Lo storico show di Maria De Filippi è tornato in onda con un’edizione tutta nuova, realizzata durante la pandemia che ha costretto la conduttrice a rinunciare agli ospiti internazionali. Il people show, giunto alla 24esima edizione, tuttavia, non ha deluso le aspettative del pubblico di canale 5 che, già durante la prima puntata, si è emozionato, ma si è anche divertito con le storie raccontate. Al centro del format, infatti, ci sono sempre le persone che cercano di recuperare un rapporto importante e che Maria De Filippi, con la sua grande capacità d’ascolto, cerca di aiutare.

Le storie di C’è posta per te 2021

Le storie della prima puntata hanno emozionato i telespettatori di canale 5. Se la ricerca di una vecchia fidanzata da parte del signor Luigi ha divertito il pubblico, la storia di Rossella ha emozionato tutti. Dopo aver ritrovato il padre con cui non aveva mai avuto un rapporto, la giovane ha dimostrato di non provare alcun tipo di rancore strappando gli applausi anche della stessa Maria De Filippi. Anche il tentativo di Maria Lucia di recuperare un rapporto con il figlio che non accettava il nuovo marito della madre ha toccato profondamente i telespettatori che, tuttavia, si sono emozionati soprattutto con le due sorprese che hanno avuto come ospiti Sabrina Ferilli che si è presentata con la madre e Luca Argentero che si è trasformato in ufficiale di Stato durante la proposta di matrimonio di Valentina al compagno Michele. Quali storie saranno raccontate nel corso della seconda puntata? Lo scopriremo questa sera.

Gli ospiti di C’è posta per te della puntata di oggi

Dopo Sabrina Ferilli e Luca Argentero, anche la seconda puntata di C’è posta per te avrà ospiti tutti italiani. A regalare un momento speciale ai telespettatori di canale 5 sarà Irama, uno dei cantanti italiani dell’ultima generazione più amati dal pubblico e che ha trovato il successo vincendo un’edizione di Amici. Con Irama, però, in studio, arriveranno anche due degli attori italiani più amati di sempre e protagonisti di tante fiction di successo come Marco Bocci e Giulia Michelini, indimenticabile protagonisti di Squadra Antimafia nei panni di Domenico Calcaterra e Rosy Abate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA