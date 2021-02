C’è posta per te 2021/ Diretta e storie: Stefano De Martino e Renato Zero ospiti

C’è posta per te: anticipazioni puntata 20 febbraio

Sabato 20 febbraio, in prima serata su canale 5, torna l’imperdibile appuntamento con C’è posta per te, il programma condotto e ideato da Maria De Filippi dal 2000 e che, giunto alla ventiquattresima edizione, continua ad incollare davanti ai teleschermi, ogni settimana, milioni di telespettatori. La scorsa puntata, infatti, è stata seguita da 6.057.000 spettatori con uno share del 28.3% battendo la concorrenza di Raiuno che, con la serata “A Grande Richiesta – Parlami d’Amore” condotta da Veronica Pivetti e Paolo Conticini e dedicata alle canzoni d’amore, ha conquistato 2.282.000 spettatori pari al 10.2% di share. Quella in onda questa sera è la settima puntata d un’edizione che ha già regalato grandissime emozioni al pubblico e che si concluderà sabato 13 marzo facendo una pausa durante la settimana in cui andrà in onda il Festival di Sanremo 2021.

C’è posta per te 2021: le storie della puntata

Saranno tante le storie che, nel corso della settima puntata di C’è posta per te, saranno raccontate da Maria De Filippi. Anche questa sera, infatti, al centro della serata ci saranno amori interrotti, storie familiari e rapporti finiti per motivi, a volte, banali. Maria De Filippi proverà a far riconciliare le parti. In alcuni casi ci riuscirà mentre in altri dovrà arrendersi come accaduto la settimana scorsa con la signora Antonella che ha lasciato il marito Eugenio dopo 30 anni di matrimonio dopo aver scoperto la sua abitudine a chattare con altre donne. Ha fatto discutere anche la storia di Stefano che ha provato a ricongiungersi con la figlia Sara la quale, tuttavia, nonostante i numerosi tentativi di Maria De Filippi di convincerla, ha chiuso la busta. Quali storie saranno raccontate oggi?

Gli ospiti di oggi a C’è posta per te 2021

Anche durante la settima puntata ci saranno due sorprese. La settimana scorsa, a regalare un momento speciale sono stati Paolo Bonolis, regalo per la signora Francesca da parte dei figli che le hanno voluto dimostrare tutto il loro amore dopo la morte del padre e Federica Pellegrini, regalo di Marica ai suoceri dopo la morte del fidanzato Sergio, scomparso per una malattia e il cui idolo era proprio la regina del nuoto italiano. Questa sera, invece, ospiti speciali della settima puntata, saranno Renato Zero e Stefano De Martino che torna su canale 5 dopo il passaggio in Rai.



© RIPRODUZIONE RISERVATA