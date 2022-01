C’è posta per te 2022/ Diretta e storie: aprono Paolo Bonolis e Stefano De Martino

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA C’È POSTA PER TE 2022

Sabato 8 gennaio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con C’è posta per te 2022, lo storico programma targato Mediaset condotto dalla prima puntata da Maria De Filippi. Era il 12 gennaio 2000 quando Maria De Filippi presentò al pubblico il format di C’è posta per te incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Quella che comincia questa sera sarà la venticinquesima edizione di uno dei programmi più amati e seguiti del sabato sera.

Al timone dello show, naturalmente, ci sarà sempre Maria De Filippi, pronta ad emozione con tante storie. Con lei, gli immancabili postini come Chiara Carcano e Andrea Offredi che, in sella alla loro bicicletta, consegneranno la posta non solo in Italia, ma anche all’estero quando sarà necessario.

LE STORIE DI C’E’ POSTA PER TE

Al centro di C’è posta per te 2022 ci sono le storie di famiglia e d’amore che appassionano da anni il pubblico di canale 5. Nel corso di questa prima puntata, Maria De Filippi aiuterà i protagonisti a chiedere perdono per un tradimento o per un torto contribuendo a riunire famiglie rotte, ma anche a salvare un matrimonio. Tra le storie più amate dal pubblico ci sono quelle di genitori e figli che, costretti dalla vita a separarsi, si riuniscono dopo anni.

Molte amate sono anche le storie delle persone che cercano il primo amore. Dopo essersi costruiti una vita, essersi sposati e aver avuto dei figli, sono tante le persone che cercano il partner a cui hanno dato il primo bacio.

GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA DI C’E POSTA PER TE

Anche la 25esima edizione di C’è posta per te 2022 sarà ricca di ospiti. Si parte con due dei personaggi maschili più amati dal pubblico. A regalare un momento speciale ai protagonisti delle storie ci sarà Stefano De Martino. Nato nella scuola di Amici, Stefano è diventato un conduttore e attualmente è in onda su Raidue con il programma “Bar Stella”. Questa sera sarà il regalo speciale del protagonista di una storia.

L’altro ospite della prima puntata di C’è posta per te sarà Paolo Bonolis che, da domenica 9 gennaio, tornerà a condurre Avanti un altro occupando la fascia preserale di canale 5.



