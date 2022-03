C’è posta per te 2022, ultima puntata/ Diretta e storie: sorpresa Emma Marrone

C’è posta per te, anticipazioni ultima puntata 12 marzo 2022

Nella prima serata di oggi, sabato 12 marzo 2022, la trasmissione C’è posta per te giungerà ufficialmente al suo finale di stagione con la nona ed ultima puntata. Alla conduzione della trasmissione del sabato sera di Canale 5 ritroveremo come sempre la padrona di casa storica, Maria De Filippi, la quale ospiterà le storie di gente comune. I mittenti sono uomini e donne di tutte le età che hanno deciso di rivolgersi al programma Mediaset per tentare di riappacificarsi con una persona cara, oppure per scusarsi o ringraziare il destinatario della celebre busta.

Luca Salatino e Lilli, bacio a Uomini e Donne/ Ma è polemica: "Non sopporto..."

Dall’altra parte della simbolica missiva, scopriremo le reazioni spesso irose, altre volte toccanti, di chi dovrà decidere se aprire o chiudere la famosa busta simbolo del programma. Non mancheranno come da tradizione i postini di C’è posta per te, i quali avranno il compito di consegnare la missiva senza poter svelare ai destinatari chi li manda a chiamare. Per questa ultima puntata saranno ancora una volta Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano ed Andrea Offredi.

Temptation island 2022 cancellato? Filippo Bisciglia scomoda la De Filippi/ "Resto in attesa di.."

Ospiti di C’è posta per te: torna Emma Marrone

In occasione dell’ultima puntata di C’è posta per te non poteva mancare un’ospite speciale e molto caro a Maria De Filippi. Si tratta della cantante salentina Emma Marrone, reduce dell’ultimo Festival di Sanremo e che parteciperà ad una delle storie più toccanti dell’appuntamento finale, ovvero quella dedicata alla sorpresa. Dall’altra parte della busta, dunque, troveremo qualcuno che alla vista della cantante resterà sicuramente a bocca aperta. Quale sarà la storia al centro della sorpresa? Una cosa è certa: Emma avrà una sua piccola grande lezione anche per colui o colei che sorprenderà piacevolmente.

Amici 21, al via il serale/ Maria De Filippi: "Tutti ammessi, ecco le regole"

Al momento non si conoscono altri dettagli su possibili ospiti aggiuntivi dell’ultima puntata stagionale di C’è posta per te che fino all’ultimo ha dato spazio alle storie di gente comune pronta a riallacciare rapporti, ritrovare persone care del passato o risolvere questioni di famiglia spesso intricate ma che grazie all’aiuto della conduttrice potrebbero trovare una soluzione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA