C’è posta per te/ Diretta e storie 23 gennaio: Can Yaman e Michele Riondino ospiti

C’è posta per te, anticipazioni terza puntata 23 gennaio

Dopo il grande successo ottenuto con la seconda puntata che ha sbancato gli ascolti incollando davanti ai teleschermi 6.424.000 spettatori pari al 30% di share, sabato 23 gennaio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Maria De Filippi e C’è posta per te. Giunto alla 24esima edizione, lo show del sabato sera preferito dagli italiani, continua a regalare grandi emozioni con le storie delle persone comuni. Grande star di tutte le edizioni, però, è sempre Maria De Filippi capace con le sue parole di esprimere i sentimenti e le emozioni dei suoi ospiti riuscendo, anche a far cambiare loro idea quando li vede particolarmente confusi. Le prime due puntate hanno portato in tv storie di genitori che hanno provato a ricongiugersi con i figli, matrimoni finiti e signori in cerca di vecchi amori. Cosa accadrà, invece, nella terza puntata?

C’è posta per te: le storie

Anche durante la terza puntata di C’è posta per te non mancheranno le storie dei genitori, dei figli, degli innamorati che provano a ricucire un rapporto, ma il pubblico spera anche di ascoltare le storie di anziani signori che cercano vecchi amori. Se la protagonista indiscussa della prima puntata è stata la signora Maria, la star della seconda puntata è stata la signora Rosaria, conosciuta da tutti come Sarina che, con il suo carattere allegro e la sua loquacità ha strappato gli applausi del pubblico in studio, ma anche dei telespettatori che, sui social, le hanno dedicato tantissimi messaggi. Per scoprire, tuttavia, le storie della terza puntata dovremo aspettare l’inizio dello show.

Gli ospiti di C’è posta per te

In ogni puntata di C’è posta per te non mancano mai le emozioni che regalano le storie delle sorprese che hanno come protagonisti i personaggi del mondo dello spettacolo. Maria De Filippi ha accolto in studio Marco Bocci e Giulia Michelini e Irama, uno dei cantanti più amati dai giovanissimo. Ospiti della terza puntata dello show del sabato sera di canale 5, invece, saranno due attori. In studio, infatti, arriverà Michele Riondino, l’interprete del giovane Montalbano e la star turca della soap opera Daydreamer – Le ali del sogno ovvero Can Yaman.



