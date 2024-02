C’è Posta per Te, Flavia e Gianmarco sono tornati insieme?/ “La coerenza prima di tutto, ‘No pasa nada’…”

C’è Posta per Te, Flavia e Gianmarco: da ‘No pasa nada’ alla riappacificazione

Ogni edizione di C’è Posta per Te è condita da storie incredibili, toccanti ed emozionanti; accade altrettanto spesso che i toni siano più leggeri, a dispetto forse di quelle che sono le reali emozioni dei protagonisti. Molti forse ricorderanno la storia di Flavia e Gianmarco; il ragazzo tentò di riconquistare la giovane chiedendo perdono dopo gli errori del passato, peccato che però la busta non sia stata aperta per volere della ragazza.

La storia di Flavia e Gianmarco a C’è Posta per Te strappò più di qualche sorriso al pubblico e ai telespettatori. Colpì in modo particolare l’irriverenza della giovane, diventata quasi un meme sui social con la sua frase: “Non pasa nada”. A dispetto del conflitto sentimentale raccontato nel programma, qualcosa tra i due sembra essere cambiato: stando a quanto riporta Novella 2000, Flavia e Gianmarco hanno annunciato di essere tornati insieme.

Flavia e Gianmarco: di nuovo insieme dopo la rottura raccontata a C’è Posta per Te

Come anticipato, il ritorno di fiamma tra Flavia e Gianmarco dopo C’è Posta per Te è stato ufficializzato dai diretti interessati; il tutto è avvenuto con un simpatico video pubblicato su Tik Tok dove la giovane si è messa in evidenza con della sana autoironia. “Io dopo averlo chiamato ‘pagliaccio’ davanti a tutta italia”, questa la scritta impressa dalla giovane sul video dove, dolcemente, si stringe a Gianmarco per un tenero bacio.

Nessun dubbio quindi: Flavia e Gianmarco di C’è Posta per Te sono tornati insieme. Eloquente anche la didascalia scelta dalla ragazza per il video pubblicato su Tik Tok: “No pasa nada, la coerenza prima di tutto”. La giovane ha dunque fatto riferimento alla frase che dopo l’esperienza nel programma era diventata un vero e proprio tormentone, volendo forse sottolinea come l’amore non conosca logiche e programmi.

