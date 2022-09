Cecilia Rodriguez è incinta? Su Instagram alimenta i sospetti/ “Ieri ho avuto…”

Cecilia Rodriguez è incinta? Fan incuriositi dalle sue ultime Instagram stories

Ormai da qualche giorno circolano rumors e indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez. Il desiderio di costruire una famiglia al fianco del suo Ignazio Moser lo coltiva ormai da tempo, eppure dalla diretta interessata non sono ancora arrivati annunci o ufficialità. Intanto, però, alcuni indizi social hanno scatenato le fantasie dei fan, come le ultime Instagram stories da lei condivise sul proprio profilo, in cui ha svelato di essere stata male.

“Oggi non sarò al blu carpet a Roma per la nuova presentazione della piattaforma della Paramount perché non sono stata bene ieri” ha raccontato Cecilia Rodriguez. Che ha poi tranquillizzato i suoi numerosissimi followers circa le sue condizioni di salute: “Oggi sto molto meglio, il dottore è venuto a casa, mi ha visitata. Niente di grave, penso di aver preso un’intossicazione alimentare. Volevo solo dirvi che mi dispiace tanto non esserci stasera“.

Cecilia Rodriguez e la presunta gravidanza: gli indizi degli ultimi giorni

Tuttavia a far drizzare le antenne ai fan sono le successive parole di Cecilia Rodriguez, che rivela di aver avuto anche nausea il giorno precedente: “A me il dottore ha consigliato di riposarmi. Mi guarderò un film, mi sono fatta una bella doccia, bevo acqua, sali minerali per non disidratarmi perché ieri ho avuto tantissimi vomiti…“. Indizio che, secondo molti, presupporrebbe una presunta gravidanza. Come riferisce Leggo, l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano ormai da diversi giorni sta ricevendo segnalazioni dai fan della Rodriguez a riguardo.

La sorella di Belén non si è ancora espressa ma gli indizi, come il video condiviso da Ignazio Moser pochi giorni fa in cui lei alza la maglietta, lascerebbero intendere una gravidanza in corso. Dalla Casa del Grande Fratello Vip in cui si conobbero e si innamorarono alla costruzione di una famiglia, progetto condiviso da entrambi e che illuminerà il loro futuro: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbero presto diventare genitori e realizzare così uno dei loro sogni nel cassetto. E i fan sono già in visibilio.













