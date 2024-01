Cecilia Rodriguez “Obbligata a spogliarmi per…”/ Il retroscena su L’Isola dei famosi: “Ero nuda davvero”

Cecilia Rodriguez torna a parlare della sua avventura nel reality L’Isola dei famosi

Cecilia Rodriguez apre la scatola dei ricordi e torna a parlare de L’Isola dei famosi 2015. La showgirl e sorella di Belén Rodríguez nelle scorse è tornata a parlare dell’avventura televisiva che per prima l’ha resa popolare sul piccolo schermo. L’argentina si è concessa alle domande dei follower nelle sue Instagram stories e ha rivelato alcune curiose rivelata riguardo a L’Isola dei famosi, dove insieme all’ex compagno di gioco e attore Brice Martinet è stata costretta a restare sulla Playa Desnuda, completamente senza veli. “Io ero nuda veramente ed è stato un bellissimo incubo. Uno dei più belli della mia vita – ha ricordato Cecilia Rodriguez -.

Era una situazione scomodissima, io ero senza vestiti e senza mutande. Io ho fatto di tutto per coprirmi. Ad esempio, ho costruito una gonna con delle palme. Io odiavo essere nuda anche se ero obbligata. Era il gioco, per rimanere lì dovevo spogliarmi. Sul mio contratto non c’era scritto però lo voleva il gioco. Per me è stato veramente un grande incubo. Infatti anche quando io facevo i confessionali ripetevo sempre ‘mi mancano le mie mutande’ – ha ricordato ancora Cecilia Rodriguez.

L’Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez ammette: “La porterò sempre nel cuore”

Sempre su Instagram Cecilia Rodriguez ha ricordato con piacere l’avventura a L’Isola dei famosi. La showgirl e sorella di Belén Rodríguez ha rivelato di portare nel cuore l’esperienza nel reality di Mediaset, nonostante sia passato ormai quasi un decennio. Attraverso le proprie stories Instagram, Cecilia ha confessato di essere legata al format, che prima ancora del GF Vip, le ha donato popolarità: “L’esperienza la porterò sempre nel mio cuore perché mi ha insegnato tantissime cose e mi ha fatto riflettere troppo. Per me è stato il primo reality e lo porterò sempre nel cuore”.

Tornando nel dettaglio riguardo a L’Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez ha poi rivelato altri dettagli bollenti: “Non portavo le mutande sull’isola. Solo quando ho avuto “le mie cose” sono riuscita ad avere la mutanda per qualche giorno. Anche se poi l’ho rubata: nel senso che l’ho nascosta. Quindi durante il giorno non la indossavo perché sono una persona che rispetta il gioco ma la notte avevo la mia mutanda” ha confessato ancora Cecilia Rodriguez. Dopo la fortunata esperienza a L’Isola dei famosi, nel 2017 è arrivata per la Rodriguez l’occasione di partecipare al GF Vip dove ha conosciuto Ignazio Moser. E il resto è storia.











