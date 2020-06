Cecilia Zagarrigo/ Metterà tutto da parte per Carlo e dirà sì? (Uomini e donne)

Pubblicità

A causa dell’emergenza Coronavirus, la formula classica di Uomini e Donne è stata improvvisamente stravolta e mentre Giovanna Abate ha preso posto al computer per chattare con i suoi nuovi corteggiatori, Carlo Pietropoli è finito in panchina almeno fino a ieri quando è stato annunciato il suo ritorno per la scelta finale in onda oggi, ma quale potrebbe essere la sua scelta se non Cecilia Zagarrigo? I fan sono sicuri che i due si siano già scelti (e lei ha detto sì) e non solo visto che nei giorni scorsi la bella corteggiatrice è tornata sui social con un messaggio che lascia intendere il finale del percorso del bel tronista.

CECILIA ZAGARRIGO DIRA’ Sì A CARLO A UOMINI E DONNE?

In particolare, .stando ai rumors, Carlo Pietropoli è tornato in studio nel fine settimana per registrare la sua scelta dopo due mesi di lontananza dalle ragazze in pole position, ovvero Cecilia Zagarrigo e Marianna Vertola, ma proprio la prima ha pubblicato un posto con in sottofondo la canzone dei Negramaro ‘La prima volta’ e in molti hanno pensato che quella fosse una conferma di un lieto fine. Proprio ieri Carlo si è detto certo della sua scelta perché in queste settimane non ha fatto altro che pensare a “lei” senza specificare a chi si riferisce. Sarà davvero Cecilia la scelta di Carlo? I due non si sono lasciati nel migliore dei modi soprattutto perché la corteggiatrice per ben due volte ha deciso di lasciare lo studio perché offesa dai comportamenti e dalle parole di Carlo, riuscirà a mettere tutto da parte?



