Celik alla Roma?/ Calciomercato news, c’è l’accordo col turco: si tratta con il Lille

La Roma è ad un passo dall’acquisto di Zeki Celik. Dopo aver ultimato l’operazione riguardante Nemanja Matic, la società giallorossa prosegue le operazioni per il calciomercato estivo, con l’obiettivo di creare una squadra che possa lottare per un posto in Champions League durante la Serie A 2022-2023. Come scrive stamane La Gazzetta dello Sport, la compagine romanista sta trattando il cartellino di Celik e non è da escludere che nell’operazione possa rientrare Veretout che piace molto al Lilla ma anche e soprattutto all’Olympique di Marsiglia.

La squadra transalpina valuta il 25enne della nazione turco attorno ai quindici milioni di euro, e lo stesso, con il contratto in scadenza al 30 giugno del 2023, dovrebbe andare a fare coppia sulla fascia con Karsdorp. L’accordo con il giocatore c’è già da giorni, e la Rosa aggiunge che “a Trigoria si respira ottimismo sul fatto che l’affare possa concludersi a breve”. Celik, giocatore di 25 anni, è sbarcato in Ligue 1 nell’estate del 2018, dopo aver sempre giocato in patria prima con il Bursaspor, la squadra che gli ha dato i natali calcistici, quindi con il Bursa Nilijfer, poi l’Istanbulsport e appunto il trasferimento al Lille.

CELIK ALLA ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: PIACE ANCHE FRATTESI

Terzino destro che all’occorrenza può giocare anche sulla fascia di centrocampo, quest’anno ha disputato 40 partite con la maglia dei transalpini, di cui 32 in Ligue 1, sette in Champions League e una in Coupe de France segnando anche tre marcature e distribuendo tre assist ai propri compagni.

Quello di Celik potrebbe essere un ottimo colpo per la Roma, che dovrebbe aggiungersi anche ad un rinforzo a centrocampo, e a riguardo a Mourinho piace molto il talento italiano 22enne Frattesi, cresciuto nelle giovanili romaniste prima di essere stato ceduto al Sassuolo: il club neroverde vorrebbe però almeno 35/40 milioni di euro e la Roma sta cercando di limare la richiesta. Sono attesi importanti novità dal calciomercato estivo giallorosso nelle prossime ore.

