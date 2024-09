Cesara Buonamici a Rebecca Staffelli: “Ti sei sposata?“. La replica

Al via il Grande Fratello 2024 con la nuova edizione in onda da questa sera, data della prima puntata, e in studio tornano anche due graditissime conferme: Rebecca Staffelli e Cesara Buonamici. La prima è stata confermata da Alfonso Signorini nel ruolo di “esperta dei social”, la seconda invece torna sulla poltrona di opinionista quest’anno condivisa con la new entry Beatrice Luzzi. A prendersi la scena in studio sono proprio la conduttrice radio e la giornalista del TG1, con un siparietto legato al progetto di matrimonio della ragazza.

Durante la scorsa edizione, infatti, la Staffelli aveva annunciato di avere l’intenzione di sposarsi con il fidanzato Alessandro Basile. Mesi dopo, al rientro al Grande Fratello nella prima puntata inaugurale della nuova edizione, la Buonamici le domanda informazioni: “Ma ti sei sposata?“. L’esperta social tuttavia ammette: “Ancora no“. A quel punto, sempre in studio, l’opinionista incalza scherzosa: “Ma, abbiamo parlato per tutto il tempo di questo matrimonio“. Altrettanto ironica la replica della Staffelli: “Però ho comprato casa, va bene uguale?“.

Rebecca Staffelli e il matrimonio rimandato con il fidanzato Alessandro Basile

Il progetto di matrimonio di Rebecca Staffelli con il fidanzato Alessandro Basile, dunque, non si è ancora concretizzato. Oltre alla conferma arrivata questa sera al Grande Fratello 2024, la giovane speaker radiofonica aveva già rivelato di aver temporaneamente rinunciato al matrimonio per l’arrivo improvviso di una grossa novità: l’acquisto di una casa, un investimento importante nonché un notevole cambiamento per la loro vita.

“Mentre organizzavamo il matrimonio abbiamo trovato casa”, ha confessato la Staffelli in una recente intervista al settimanale Chi: “E questo lega due persone altrettanto”. Poi, aveva sottolineato l’inconciliabilità di affrontare due così importanti cambiamenti di vita nello stesso anno: “Casa e matrimonio non sono facili nello stesso anno…“.

