Torna il Grande Fratello 2024 e anche quest’anno, dallo studio, a raccontare il mondo giovanile e il commento dei social ci sarà Rebecca Staffelli. Volto consolidato del reality; la figlia di Valerio Staffelli è partita dal mondo della radio e oggi è alla conquista della tv per una consacrazione che forse è riuscita già conquistare. Il legame con il pubblico è evidente e, stando al parere del web, il suo ruolo al Grande Fratello 2024 è più che apprezzato.

Ma chi è Rebecca Staffelli e quali sono le tappe fondamentali della sua carriera che oggi la vede primeggiare dallo studio del Grande Fratello 2024? Come anticipato, buona parte delle sue esperienze pregresse oltre che attuali riguardano il mondo radiofonico. Collabora in maniera attiva con R101, Radio 105, Subasio e altre emittenti di spicco; inoltre, in virtù del suo ruolo è stata spesso ospite ad Amici di Maria De Filippi proprio per trasmettere il feedback delle radio rispetto ai talenti musicali presenti nella scuola. Non manca nel suo curriculum anche un’esperienza da attrice: ha infatti recitato nel film ‘Din Don’ e ora è pronta a ripetersi nel ruolo di ‘esperta social’ al Grande Fratello 2024.

Corpose sono le curiosità che riguardano anche la vita privata, chi è il fidanzato di Rebecca Staffelli? Il fortunato corrisponde al nome di Alessandro Basile: imprenditore ma anche vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Nonostante la differenza d’età, il loro amore procede a gonfie vele ormai da tempo: “L’amore in generale è impegno, sacrificio, condivisione; non è una cosa facile, non è una cosa che trovi dietro l’angolo. Bisogna dare e darsi, il resto sono favole”. Queste le parole di Rebecca Staffelli – riportate da Il Messaggero – sicuramente influenzate dal rapporto con il fidanzato Alessandro Basile.

Intervistata dal settimanale Chi proprio questa estate, Rebecca Staffelli ha raccontato come con il fidanzato Alessandro Basile fosse vicina a compiere il grande passo del matrimonio. Proposito nuziale per ora rimandato e ‘sostituito’ dalla scelta di andare a convivere. “Mentre organizzavamo il matrimonio abbiamo trovato casa; questo lega due persone altrettanto”. Il volto del Grande Fratello 2024 ha poi aggiunto: “Casa e matrimonio non sono facili nello stesso anno ma non ci corre dietro nessuno”.