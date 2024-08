La notizia è freschissima, Rebecca Staffelli ha finalmente comprato casa insieme al suo fidanzato Alessandro Basile, con il quale ha ritardato le nozze. Dopo Battiti Live, Rebecca Staffelli sta pensando a costruire la sua nuova vita amorosa, in attesa di tornare al Grande Fratello a partire da settembre. Ebbene sì, al contrario di quanto si pensava, la giovane conduttrice tornerà a fare l’opinionista a fianco di Alfonso Signorini.

Ed è proprio al suo giornale Chi, che la Staffelli ha confidato qualche segreto sulla sua vita. Al settimanale ha confessato di avere pochissimi giorni di riposo, di amare il suo lavoro ma di aver bisogno di riposare un po’. Il viaggio estivo? Una vacanza lontano da tutti con il suo Alessandro Basile, che si occupa anche di farle da manager da qualche anno. “Il nostro sogno era visitare il Giappone”, spiega Rebecca Staffelli, “ma forse ora non è ol momento migliore, fra terremoto e tsunami”. La conduttrice non sa ancora se rimarrà in Italia ad agosto, oppure se partirà per la Thalandia, in attesa di tornare a lavoro.

Poi il tasto dolente: si parla di nozze e di organizzazione del matrimonio. In effetti, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile dovevano sposarsi proprio quest’estate, ma qualcosa è andato storto. “Mentre organizzavamo il matrimonio abbiamo trovato casa”, confessa: “E questo lega due persone altrettanto”. La Staffelli è abbastanza evasiva sul tema matrimonio, e insiste, spiegando che anche comprare casa segna il futuro della loro coppia. “Casa e matrimonio non sono facili nello stesso anno…”, provoca il giornalista, ma Rebecca Staffelli rimane sulle sue: “Il motivo è che non vogliamo distrazioni”, racconta, affermando di voler vivere a pieno ogni avventura emotiva con Alessandro: “E poi, non ci corre dietro nessuno”.

A Chi, ha parlato anche di Battiti Live, esperienza fatta dopo il GF e per la quale si è mostrata ancora una volta adatta alle aspettative: “Devo dire che dal punto di vista lavorativo sono molto felice”, racconta, contenta di potersi vivere la sua Puglia durante le riprese, anche perché Basile è proprio originario della regione. Rebecca Staffelli è stata poi riconfermata anche per il GF: “Un sogno”, dice “un altro piccolo passo avanti per me”. La conduttrice ha anche svelato che se fosse per lei inizierebbe subito a lavorare, dato che ama il ruolo all’interno del programma di Signorini. Al settimanale si è parlato anche di futuro, figli e famiglia, ma la sua risposta è quella di una donna giovane che ha ancora tanto tempo davanti: “Piano piano, con calma facciamo e faremo tutto”.