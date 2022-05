Cesara Buonamici si è sposata con Joshua Kalman/ Foto matrimonio a Fiesole ma festa…

Cesara Buonamici e Joshua Kalman si sono sposati. Matrimonio a Fiesole per l’amato volto del Tg5 e il compagno di una vita. I due stanno insieme, infatti, da 24 anni. Le nozze sono state celebrate con rito civile a Fiesole. A officiarlo il sindaco Anna Ravoni, che è anche amico della coppia. Con la fascia tricolore il primo cittadino, in una delle sale del palazzo comunale, ha unito in matrimonio la giornalista e conduttrice e il medico di origini israeliane.

Cesara Buonamici, matrimonio con Joshua Kalman/ Spuntano pubblicazioni: rito civile

La cerimonia, che si è conclusa nel primo pomeriggio, ha visto tra i partecipanti anche il direttore del Tg5 Clemente Mimun, il principe Emanuele Filiberto, l’allenatore Cesare Prandelli, l’imprenditore fiorentino Mario Luca Giusti, il generale Leonardo Tricarico e il fotografo Massimo Sestini. Invece per la festa “vera e propria” bisognerà aspettare mercoledì, quando si terrà il ricevimento, organizzato alla Terrazza Borromini di Roma per un centinaio circa di ospiti.

Cesara Buonamici, compleanno oggi/ Giornalista Tg5 compie 65 anni: "Non ho figli ma…"

Foto nozze Cesara Buonamici e Joshua Kalman (per gentile concessione di Novella 2000)

CESARA BUONAMICI TORNA A “CASA” PER LE NOZZE

Non è affatto casuale la scelta di Fiesole come scenario del matrimonio di Cesara Buonamici e Joshua Kalman. Si tratta della città d’origine della giornalista del Tg5. Inoltre, qui ha sede l’azienda di famiglia della Buonamici, che produce olio d’oliva. Con il fratello Cesare, infatti, è titolare di un’azienda agricola biologica sulla collina di Montebeni. Dunque, non ha mai dimenticato la sua terra, anche se per lavoro si è spostata nella Capitale. Così in un momento importante per la sua vita, Cesara Buonamici ha deciso di tornare tra le colline toscane per dire sì al compagno.

"Kabir Bedi nuovo concorrente, Pippo Baudo per la Ricciarelli"/ Spoiler GF Vip al Tg5

Foto nozze Cesara Buonamici e Joshua Kalman (per gentile concessione di Novella 2000)

Non è mancato un po’ di timore, infatti a Verissimo aveva dichiarato: «Quando le cose funzionano ti sembra di non voler rompere l’incantesimo». Le prime foto social del matrimonio, comunque, sono state pubblicate dal collega Clemente Mimun, ma ve ne proponiamo altre per gentile concessione di Novella 2000, che proprio nei giorni scorsi aveva riportato le indiscrezioni sui fiori d’arancio tra la giornalista e il compagno 71enne.













© RIPRODUZIONE RISERVATA