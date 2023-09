Cesara Buonamici stronca Paolo Masella al Grande Fratello 2023/ “Mi sembra preso di sé, c’è un po’ di vanità”

Grande Fratello 2023, chiarimento tra Paolo Masella e Giselda Torresan

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello 2023 è stata fatta luce su un caso che, negli ultimi giorni, ha tenuto banco: la nomination di Paolo Masella rivolta a Giselda Torresan. Nella scorsa puntata il giovane macellaio romano aveva deciso di mandare al televoto la coinquilina che, a suo dire, sarebbe invaghita di lui. La sua motivazione ha diviso il web e ha tenuto banco nella Casa anche nei giorni a seguire, con i due diretti interessati che hanno avuto un confronto a riguardo, in cui la Torresan ha negato di provare attrazione per lui.

Il chiarimento è stato confermato anche nella puntata di ieri, quando i due gieffini sono stati convocati in Confessionale. Paolo Masella ha ammesso che, forse, la presunta infatuazione di Giselda era solo un frutto della sua mente, e fa mea culpa: “Sentivo un castello in aria che forse era solo mio, e ho voluto farlo cascare”. Dall’altro lato, la concorrente veneta ribadisce di non provare interesse per lui e conferma di essersi invaghita di un celebre personaggio della televisione: “Io sono innamorata di Mauro Corona“.

Cesara Buonamici annienta Paolo Masella: “C’è un po’ di vanità“

Tuttavia il comportamento di Paolo Masella non è andato giù a molti telespettatori, che hanno difeso a spada tratta Giselda Torresan dalla motivazione considerata infondata della nomination. E anche Cesara Buonamici si è espressa con fare perplesso nei riguardi del concorrente. L’opinionista del Grande Fratello 2023 ha infatti preso le difese della ragazza, affondando Paolo: “Giselda è spontanea, magari un po’ rumorosa, ma certo non è sciocca. Paolo mi sembra un po’ preso di sé, ha parecchia considerazione di se stesso, e questo lo porta a dare dei giudizi un po’ affrettati. Io te lo voglio dire in fiorentino: secondo me Paolo in questa roba ha preso una boccata“.

Alfonso Signorini cerca di mettersi nei panni di Paolo Masella, provando a difenderne l’intento: “Magari lo ha fatto anche per altruismo“. La Buonamici è però convinta che nel concorrente ci sia un’eccessiva considerazione di se stesso: “C’è un po’ di vanità“.











