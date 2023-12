Cesare Cremonini, primo video in compagnia della nuova fidanzata Giorgia Cardinaletti/ “Profonda dolcezza…”

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, insieme al concerto di Calcutta

I rumor di cronaca rosa a volte si rincorrono per mesi, quasi per fare pressing sui diretti interessati affinché arrivino conferme o smentite. Un esempio è rappresentato dalla realtà sentimentale di Cesare Cremonini, da diverso tempo impegnato in una tenera liaison con Giorgia Cardinaletti. Insieme hanno lanciato indizi e tracce sui social, senza però mai gettare in pasto ai media l’ufficialità del loro rapporto. Come riporta il portale Deejay, potrebbero però essere arrivato un nuovo contenuto volto a confermare – seppur ancora in maniera indiretta – l’amore vigente tra i due.

Cesare Cremonini – come racconta il portale – ha di recente pubblicato un video sui social proprio con Giorgia Cardinaletti in occasione del concerto di Calcutta. Il contenuto è stato appreso dai fan come un’ulteriore conferma del rapporto d’amore tra i due nonostante non vi sia ancora alcun riferimento palese. La romanticità della clip è però evidente e forse la didascalia nasconde un’antifona rivolta proprio al chiacchiericcio insistente che quasi pretende che la relazione diventi “ufficiale”.

Cesare Cremonini e il video pubblicato sui social con Giorgia Cardinaletti: “E’ davvero bello…”

“E’ davvero bello cantare le canzoni di Calcutta, c’è della bontà, della pura e profonda dolcezza. Una cosa molto preziosa per chi scrive canzoni e canta ad occhi chiusi; forse per questo alle sue parole piace stare nude su bocche stupende e spalancate”. Queste le parole di Cesare Cremonini scritte sotto il video al concerto di Calcutta in compagnia di Giorgia Cardinaletti. Al di là delle impressioni soggettive e personali, il cantante si dimostra come sempre limpido e spensierato nella sua quotidianità senza alcuna intenzione di piegarsi alle insistenze mediatiche.

Come riporta Deejay, la didascalia scritta da Cesare Cremonini sui social – sotto al video del concerto di Calcutta con Giorgia Cardinaletti – prosegue così: “Un bellissimo live, grazie Edoardo. Complimenti alla band e a tutte le persone che ci lavorano, a presto!”. Il cantante ha dunque ringraziato il collega e tutto il suo staff, senza dilungarsi in dediche sentimentali nonostante la presenza della sua presunta nuova fidanzata. Chissà che presto non arrivi un’immagine o un messaggio ancora più nitidi volti a confermare l’amore tra il cantante e Giorgia Cardinaletti.











