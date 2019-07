Chadia Rodriguez, chi è/ Sul palco con “Coca cola”: “Un brano nato per caso” (Battiti Live)

Chi è Chadia Rodriguez

Chadia Rodriguez, protagonista della musica rap italiana, si esibirà questa sera a Battiti Live 2019 con il brano dal titolo Coca Cola. L’artista è stata lanciata nell’aprile dello scorso anno da Jack La Furia, che assieme a Big Fish gestisce l’etichetta Yalla Movement. E se in molti hanno ipotizzato che il repentino successo dell’artista fosse dovuto proprio dall’intervento dei due grandi protagonisti della musica italiana, alcuni hanno avanzato l’ipotesi che a scrivere i suoi testi fosse proprio Jack La Furia. A rispondere a questo rumors, che negli ultimi mesi è diventato sempre più insistente, è stata proprio la rapper, che ha riservato la sua replica a in un’intervista concessa a Radio Deejay: “Una cosa che posso dire è che le persone pur di non riconoscere un merito a qualcuno si inventano mille scuse, mille storie – spiega Chadia Rodriguez – io una cosa che posso dire è che so cosa valgo, so cosa valgo e quindi sti ca*zi”.

Chadia Rodriguez: “Mi hanno presa sotto la loro ala”

Nel ripercorrere i suoi esordi nel mondo del rap, Chadia Rodriguez rivela di aver dato il via alla sua carriera “quasi per caso”: “Registravo delle canzoni al telefono così, come passione – spiega la cantante a Radio Deejay – non mi ero mai posta il fatto di pubblicare qualcosa. Avevo fatto sentire delle cose a questo mio amico e lui, senza dirmi niente, le ha mandate a Big Fish. Il giorno dopo – ricorda Chadia Rodriguez – mi sveglio e trovo i messaggi su Instagram di Jack La Furia e Big Fish, stavo per impazzire”. Ha inizio così il suo fortunato percorso tra i protagonisti della musica che conta. Complici di questo successo, proprio i suoi produttori, i quali, spiega l’artista “mi hanno presa sotto la loro ala”. È mistero fitto, invece, sull’identità dell’amico che ha contribuito ai contatti con i due produttori: “non vuole essere messo in mezzo, mi ha detto ‘chiamami sempre ‘l’amico’”.

“In studio si scherza e si ride, ma poi…”

I fan di Battiti Live 2019 avranno la possibilità di ascoltare Chadia Rodriguez sulle note di Coca Cola. Il brano, conferma l’artista, “rende molto allegri”, ma non ha nulla a che fare con l’omonimo singolo portato al successo da Vasco Rossi. “Coca Cola – spiega la rapper a Max Brigante di 105 Mi Casa, “è nato tantissimi mesi fa, un giorno in studio per caso. Fish mi stava facendo sentire dei beat, l’ho scelto e ci ho iniziato a lavorare. Spesso in studio – continua l’artista – si scherza e si ride, ma poi si riesce a fare delle belle cose. Vasco ovviamente lo conosco, però in realtà è stata una cosa puramente casuale. Non si può dire che qualcuno si inventa qualcosa, è bello unire passato, presente e futuro”. Ma come vive una delle poche rapper italiane il fatto di doversi fare largo in un ambiente prettamente maschile? “Quando ero più piccola e non c’era nessuna rapper donna italiana la vivevo un po’ male […]. La cosa che ora anche noi donne possiamo mettere la voce è una cosa bellissima”.



