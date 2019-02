Taylor Mega, rissa con Chadia Rodriguez/ Al concerto di Tony Effe: volano oggetti

Taylor Mega, pur avendo lasciato già l’Isola dei Famosi 2019, trova sempre il modo per continuare a far parlare di sè. Oltre a regalare scatti mozzafiato ai fan, è finita al centro di una rissa. Secondo quanto riporta Dagospia, infatti, la bellissima e sensuale Taylor sarebbe quasi arrivata alle mani con un’altra bellezza mozzafiato ovvero Chadia Rodriguez, una trapper che sta facendo molto parlare di sè e che ha all’attivo quattro pezzi tra i quali “Sister (Pastiglie)”, ispirato a un vecchio pezzo dei Prozac+. Tra le due ragazze, stando a quello che scrive Dagospia, non ci sarebbe molta simpatia. Le due hanno in comune la Dark Polo Gang di cui fanno parte i rispettivi fidanzati. Taylor, infatti, è legata a Tony Effe mentre Chadia Rodriguez è fidanzata con Wayne Santana. Proprio durante un concerto del gruppo, le due ragazze sarebbero state le protagoniste di una rissa.

TAYLOR MEGA: RISSA CON CHADIA RODRIGUEZ AL CONCERTO, VOLA DI TUTTO

Taylor Mega e Chiadia Rodriguez hanno un caratterino niente male. Tra le due non ci sarebbe un buon rapporto al punto da essere state le protagoniste di una vera e propria rissa. Secondo quanto si legge su Dagospia, infatti, le fidanzate di Tony Effe e di Wayne Santana sarebbero venute quasi alle mani dietro le quinte del concerto della Dark Polo Gang in programma al Fabrique, celebre locale di Milano. Tra l’ex naufraga e la trapper sarebbero volati non solo insulti, ma anche veri e propri oggetti tra i quali anche un cestino di pace. A ristabilire la calma sarebbe stato solo l’intervento di Tony Effe. Il motivo che ha scatenato la lite tra le fidanzate dei due rapper non è ancora noto. Sia su profilo di Taylor Mega che su quello di Chadia Rodriguez, infatti, non c’è alcun riferimento all’accaduto.





