Champions League, chi si qualifica agli ottavi?/ Gli scenari della 5^ giornata

CHAMPIONS LEAGUE, CHI SI QUALIFICA AGLI OTTAVI?

La quinta giornata della fase a gironi di Champions League è dietro l’angolo: comincerà tra poche ore, martedì 23 novembre, e si chiuderà chiaramente domani. Avremo 16 partite e quattro italiane in campo, e dunque parecchi verdetti che potrebbero arrivare circa le qualificazioni agli ottavi di finale: ricordando che sono le prime due di ciascun girone a passare il turno – e le terze retrocederanno in Europa League – possiamo provare a fare chiarezza su quali squadre potrebbero qualificarsi al termine della quinta giornata.

Una premessa d’obbligo riguarda però le compagini che agli ottavi ci sono già aritmeticamente arrivate: tra queste c’è la Juventus che va a caccia del primo posto (le basterà pareggiare contro il Chelsea questa sera) mentre le altre sono Liverpool, Bayern Monaco e Ajax, che hanno vinto tutte le partite e dunque non possono essere più raggiunte dalla terza in classifica. I Lancieri virtualmente sì, ma a rimanere indietro in quel caso sarebbe la seconda, visto che entrambe (Borussia Dortmund e Sporting Lisbona) hanno 6 punti e si devono ancora incrociare.

CHAMPIONS LEAGUE, LE PARTITE DI MARTEDÌ

Andiamo allora con ordine, partendo dai gironi di Champions League impegnati oggi: nel gruppo A può qualificarsi il Barcellona, che ha bisogno di battere il Benfica (salirebbe a +5 sulle Super Aquile che avevano vinto 3-0 al Da Luz) e sarebbe un esito incredibile se consideriamo che i blaugrana hanno segnato la miseria di 2 gol in quattro partite. Il gruppo F, quello dell’Atalanta, può qualificare una tra Manchester United e Villarreal: quella che dovesse vincere con un mancato successo della Dea contro lo Young Boys.

I Red Devils sarebbero invece agli ottavi di finale anche pareggiando e con la sconfitta dell’Atalanta, visto il vantaggio nella doppia sfida con la Dea (che dovrebbe comunque perdere). Nel gruppo E di Champions League c’è grande equilibrio, ma al Salisburgo basta una vittoria sul campo del Lille per andare avanti aritmeticamente; un pareggio è quello che nel gruppo H serve al Chelsea per raggiungere la Juventus agli ottavi, e come abbiamo visto ai bianconeri il punto starebbe più che bene.

CHAMPIONS LEAGUE, LE PARTITE DI MERCOLEDÌ

Ecco invece ci si può qualificare agli ottavi nei gironi di Champions League impegnati mercoledì. Nel gruppo E Manchester City e Psg giocano contro, passa chi vince oppure si qualificano entrambe con un pareggio se il Lipsia batterà il Bruges (Citizens invece comunque qualificati anche pareggiando, indipendentemente dall’altro risultato, perchè hanno già battuto due volte i belgi). Nel gruppo B purtroppo il Milan è quasi fuori, e dovrà in ogni caso aspettare l’ultima giornata: il Porto spera però nei rossoneri, perché battendo il Liverpool si qualificherebbe volando a +4 sull’Atletico Madrid, che dunque dovrebbe perdere.

Qui diciamolo, lo scenario più probabile è che si arrivi all’ultima giornata con il secondo posto agli ottavi ancora in bilico; non così nel gruppo C, nel senso che al Borussia Dortmund basta vincere a Lisbona per passare e prendersi gli ottavi, ma i portoghesi sarebbero qualificati con una vittoria che contempli almeno due gol di scarto, e dunque una situazione assolutamente interessante tra queste due squadre. Infine abbiamo il gruppo D: il Real Madrid sarà agli ottavi battendo lo Sheriff, unica combinazione possibile, mentre l’Inter deve vincere contro lo Shakhtar e sperare che i moldavi non facciano lo stesso contro i blancos, dunque Simone Inzaghi è decisamente vicino agli ottavi di Champions League.

