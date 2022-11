Charlie Gnocchi attacca Patrizia Rossetti “testa vuota”/ Scuse e.. su Oriana “sai essere molto attraente”

Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip continua a fare parlare di sé per via delle sue riflessioni, ma anche delle sue “intromissioni”, nei confronti dei suoi coinquilini della Casa più spiata d’Italia. Il fratello di Gene ha infatti avuto nelle ultime ore un chiarimento piuttosto acceso, seppur rispettoso nei toni, con Patrizia Rossetti, che lui ha definito “testa vuota”. Un appellativo che non è andato giù alla donna, fino a quando Charlie Gnocchi non ha compreso la necessità di recarsi da lei per fornire una spiegazione relativa al significato dell’espressione pronunciata.

Ivan Gonzalez, ex fidanzato Oriana Marzoli/ Perché si sono lasciati? "È più felice senza me e io senza lui"

“Ti ho detto testa vuota come per dire ‘dài, vieni'”, ha esordito il conduttore radiofonico, scontrandosi però con la ferma opposizione della Rossetti, la quale ha replicato: “A 63 anni mi devi del rispetto“. A quel punto, Charlie ha espresso più a fondo il proprio punto di vista sulla questione: “Ti considero la mia sorella. Posso chiederti scusa 4 volte… L’ultima cosa che voglio è che ti offendi! Ho sbagliato, ti chiedo scusa umilmente. Patrizia, con tutto il bene che ti voglio, non offenderti… Ti chiedo 10, 100 volte scusa. Dico ‘testa vuota’ a chi voglio bene, non a coloro a cui non voglio bene”.

Oriana Marzoli vs Antonino Spinalbese, "Mi hai rotto le pa**e"/ Lo scherzo finisce...

GF VIP, CHARLIE GNOCCHI A ORIANA MARZOLI: “NON MI FERMO ALLE APPARENZE, SEI CONCRETA”

Sempre nel fine settimana, Charlie Gnocchi ha dialogato con la new entry del Grande Fratello Vip Oriana Marzoli. La 30enne ha dialogato con il concorrente sui divani della Casa, con quest’ultimo che ha analizzato la sua personalità: “Sei ancora una bambina, però fai delle battaglie e su certe cose sei più grande di me. Sei concreta, hai fatto i tuoi sbagli, hai trovato cosa è giusto e cosa è sbagliato”.

Sorpresa dalla veridicità dei concetti esplicitati da Charlie, Oriana ha confermato in toto la sua analisi. Gnocchi ha quindi concluso dicendo: “Non mi fermo alle apparenze, al fatto che sei consapevole del valore del tuo corpo. Tu fisicamente rappresenti un mondo che può piacere e ti chiedi perché tu debba rinunciare ad apparire. Quando appari, sai essere molto attraente”.

Ginevra Lamborghini, promuove Oriana Marzoli "Io la amo"/ "Sarah è simpatica", e Micol Incorvia..

© RIPRODUZIONE RISERVATA