Charlie Gnocchi/ Dalla lite con Luca Salatino al GF Vip ai dubbi su Prati e Mark Caltagirone: “Non credo…”

Charlie Gnocchi divide all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022. Nelle ultime ore lo scontro con l’amico Luca Salatino con cui ha avuto un confronto in cucina. “Discutevamo in maniera amichevole di una cosa e mi è venuta una frase che forse era inopportuna detta lì così. Noi eravamo rilassati facevamo la radio e parlavamo di ricordi, il tema era bellissimo. Poi è arrivato Edoardo e gli è scappato a Luca di dire ‘come mai con sta front?’, ma in questo contesto è meglio stare un pò più attenti” dice il fratello di Gene Gnocchi con Luca che precisa “bisogna stare attenti alla leggerezza con cui si dicono determinate cose e come lo vai a dire tu è proprio il contrario. Io non sono mai stato invadente nel fare una battuta”, ma Charlie replica “con me si”.

L’ex tronista di Uomini e Donne allora riprende un disegno in cui è stato raffigurato con il nasone, ma Charlie si difende “è una caricatura. Comunque io voglio parlare un pò di meno, posso? Perchè ho capito che questo è un gruppo dove non si può parlare. Aspettatevi nei prossimi giorni che non ho voglia di parlare, il gruppo non è preparato perchè c’è troppo nervosismo. Io sono normale come tutti, nessuno è santo”.

Ma non finisce qui, visto che Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip 2022 ha ancora da ridere all’amico Luca Salatino: “non hai fatto la radio, oggi eri inverso”. L’ex tronista di Uomini e Donne si difende dicendo “stai a trova un problema per ogni cosa, mamma mia”, ma Charlie precisa “io non sbocco con te, ti ho detto una cosa che secondo me non era giusta, basta dai evitiamo”.

Luca non è d’accordo: “ma se penso di te che sei un amico e ti voglio bene, ti prendo da parte e te lo dico. Tu hai fatto un commento del cavolo che non serve a niente” con Gnocchi che cerca di smorzare la discussione “basta non bisogna prendersela, ti faccio un esempio: a volte si sbrocca, ma se c’è una verità di fondo la sbroccata è superata”. Infine il conduttore radiofonico precisa: “davanti agli altri nei miei confronti si pensa che uno sia sempre autoironia, ma siccome uno dosa l’autoironia è capace che certe situazioni poi le fai sbroccare, ma io non sbrocco con te perchè so che quando dici una cosa la dici con ironia. Ti chiedo scusa, come la chiudiamo sta cosa? Basta dai”.

